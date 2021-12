Poursuites contre Bédié: Le PDCI répond sèchement à Richard Adou

Le porte-parole du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), Bredoumy Soumaïla a dans un communiqué apporté la réplique au procureur Richard Adou. Lors d'une récente conférence de presse, le représentant du ministère public avait brandi des menaces de poursuites judiciaires à l'encontre des leaders politiques de l'opposition ivoirienne, notamment Henri Konan Bédié, présumés responsables des violences qui ont émaillé la présidentielle d'octobre 2020.

Le PDCI-RDA à Richard Adou : "Le troisième mandat et ses « supporters » sont les auteurs directs et indirects de la désobéissance civile

Ci-dessous le communiqué intégral émanant du PDCI-RDA :

La direction du PDCI-RDA a écouté, comme tous les Ivoiriens, le lundi 27 décembre 2021, la déclaration du procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan relative à l’état d’avancement de la procédure en cours sur les évènements survenus à l’occasion de l’élection présidentielle d’octobre 2020. Monsieur le procureur de la République fait états de faits graves et d’actes criminels commis pendant les périodes pré et postélectorales d’août à octobre 2020. L’autorité judiciaire visiblement accuse les dirigeants des principaux partis politiques de l’opposition ivoirienne d’être les principaux responsables présumés des crimes commis pendant cette période.

Le procureur Adou Richard dans son élan se réserve la possibilité de poursuivre son Excellence Aimé Henri Konan Bédié, ancien président de la République et président du PDCI-RDA en sa qualité de chef de l’opposition. C’est le lieu de rappeler : Premièrement qu’il reste en tout état de cause que la convocation de l’article 54 de la loi numéro 2005-201 du 16 juin 2005 portant statut d’ancien président de la République, d’ancien chef ou président d’institution et ancien membre de gouvernement par le procureur de la République, pour voir s’appliquer à l’ancien président les dispositions du droit commun ne peut s’entendre que dans le cas où une élection régulière, conforme aux termes de la Constitution ivoirienne a pu se tenir.

La violation flagrante de l’article 55 nouveau de la Constitution qui stipule clairement ainsi qu’il suit : « le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois » donne une fondation illégale et irrégulière à cette « prétendue » consultation qui est tout, sauf l’élection présidentielle du président de la Côte d’Ivoire qu’encadrent si fermement les dispositions constitutionnelles.

Deuxièmement que l’on est en droit d’affirmer sans ambages que le troisième mandat et ses « supporters » sont les auteurs directs et indirects de la désobéissance civile, des exactions et violences qui ont suivi en octobre 2020. Troisièmement que le 11 novembre 2020, le président Aimé Henri Konan Bédié a accepté une rencontre avec le chef de l’État, sur demande express des amis de la Côte d’Ivoire pour donner une chance au retour de la paix dans notre pays. À la suite de cette rencontre, le président du PDCI-RDA a lancé le 9 décembre 2020 un appel solennel à l’apaisement et au renoncement définitif à la violence, pour rebâtir notre nation sur notre capacité collective de réactiver ensemble nos valeurs d’union et de paix par le dialogue.

L’accalmie que connaît actuellement notre pays est le résultat de l’engagement du président du PDCI-RDA, soutenu par la volonté de paix et de démocratie à laquelle sont fermement attachés les leaders de l’opposition qui, dans leurs activités, dans leurs discours, dans les contributions de leurs élus au parlement s’inscrivent aujourd’hui dans la dynamique de la réconciliation dans notre pays.

C’est pourquoi, le PDCI-RDA prend à témoin la communauté nationale et la communauté internationale ainsi que tous les amis de la Côte d’Ivoire sur sa disposition à aller à la table du dialogue véritable qui est susceptible d’effacer tous les germes de conflits et de palabres politiques qui mine la tranquillité des Ivoiriens et installent la Côte d’Ivoire dans la peur quotidienne de lendemains violents et fratricides. Et le PDCI-RDA s’y rendra sans crainte ni peur de quelques procédures judiciaires que ce soit !

Fait à Abidjan, le 28 décembre 2021

Le porte-parole du PDCI-RDA

Bredoumy Soumaïla