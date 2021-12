Victime de harcèlement, Kenza Attie, 2e dauphine Miss CI, porte plainte

Kenza Attie, 2e dauphine du concours Miss Côte d'Ivoire, est au coeur d'une vive polémique qui alimente les réseaux sociaux depuis quelques heures.

Kenza Attie : ''J'ai fait l'erreur de vouloir participer à un jeu imposé''

La belle Kenza Attie, sacrée 2e dauphine Miss Côte d'Ivoire 2021 derrière Olivia Yacé, était présente sur la chaîne NCI il y a quelques jours, en compagnie d'Awa Sanoko, considérée comme une icône du mannequinat , pour avoir été le premier mannequin noir à remporter le concours Miss Models of the Word en 2015. Les deux charmantes jeunes dames invitées à donner les défauts de Kouadio Maryline, Miss Côte d'Ivoire 2020. Elles ont donc sévèrement critiqué l'ancienne reine de la beauté ivoirienne, en affirmant qu'elle était ''dure'' où encore ''sans style'' . Ce qui n'a véritablement pas plu à de nombreux internautes qui l'ont tout de suite signifié sur les réseaux sociaux. Certains observateurs ont indiqué que Kenza Attie a décidé de choisir la voix des buzz pour s'offrir de la visibilité.

Face à la virulence des critiques à son encontre, elle a posté un message sur sa page Facebook afin de s'expliquer sur cette affaire.

''Suite à mon passage dans l'émission du 27 décembre sur NCI, je subis depuis quelques heures un harcèlement démesuré, des insultes et des menaces de personnes très mal intentionnées. Alors permettez-moi d'apporter quelques éclaircissements ici : Je ne connais pas personnellement la Miss Maryline. J'ai fait l'erreur de vouloir participer à un jeu imposé dans cette émission en reprenant une expression récupérée sur internet et largement reprise depuis plusieurs mois. Je ne pensais pas à mal...et si il faut s'en excuser je le ferai, car il faut savoir reconnaître ses erreurs. On apprend chaque jour et c'est valable pour moi. Malheureusement, cette histoire va trop loin '', a-t-elle indiqué.

Puis Kenza Attie d'ajouter : '' Je lis et je reçois des messages inacceptables qui mettent carrément ma sécurité en péril. Je me vois donc contrainte et obligée de porter plainte pour harcèlement et menaces contre ceux qui ne connaissent pas les limites de leurs actions. Je peux comprendre que l'on m'en veuille ou qu'on ne m'aime pas ; malheureusement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais je ne peux pas comprendre la campagne de harcèlement qui a lieu actuellement et les insultes et les menaces même de mort qui arrivent dans ma boîte inbox par des personnes qui se croient inaccessibles ou intouchables. Le pire ce sont les insultes racistes qui n’ont pas lieu d’être sur mes origines et ma couleur de peau. La justice fera son devoir pour ces cas spécifiquement. Merci à tous'', s'est-elle exprimée.