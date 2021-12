Pour les fêtes de fin d'année, Carmen Sama et Rafna en France

Quelques jours après son fracassant passage sur la chaîne Life TV, la veuve de Dj Arafat, Carmen Sama, s'est envolée pour la France avec sa fille Rafna Houon.

Carmen Sama encore hors du pays

Régulièrement critiquée depuis la mort de son mari, Ange Didier Houon, pour ses sorties assez controversées sur les réseaux sociaux, la belle Carmen Sama, lors de son passage à l'émission WAM sur Life TV, il y a quelques que jours, a clairement exprimé son indifférence.

''Désolé pour le mot si j'y vais fort, mais je n’en ai rien à foutre ! Je suis focus sur moi. Tant que ma fille va bien, c'est ma priorité, c'est le plus important. Elle fréquente l'école la plus chère de Côte d'Ivoire, elle a sa voiture, son chauffeur, elle voyage... Je suis tranquille. Tout ce que les gens vont dire ne m'intéresse vraiment pas. C'est ma vie. Je viens d'avoir 26 ans. Je suis libre de faire ce que je veux", a martelé Carmen Sama, qui se présente désormais comme une influenceuse et femme d'affaires.

Dans la foulée, la mère de la petite Rafna Houon a également expliqué les raisons qui la poussent à exposer souvent son corps sur les réseaux sociaux.''J'aime tellement mon corps que j'aime le montrer à chaque fois parce que je suis belle, je suis naturelle quand je me regarde dans le miroir je crie " Wahouu". Ce n’est pas de ma faute si certaines filles ont de gros ventres '', a-t-elle soutenu avec un large sourire aux lèvres.

Ces propos de Carmen Sama ont véritablement enflammé la toile suscitant bien évidemment de nombreux commentaires.

''Voici des gens qu’on ne peut pas aider ! Ton mari décède d’une manière tragique. Par pitié pour toi et les orphelins le Premier ministre Hamed Bakayoko. Prends tout en charge ainsi que la scolarité de ton enfant ! Au lieu de lui rendre hommage à Life TV toi, tu t’assois sur tes grosses fes.ses pour te vanter (...) Dans 5 ans, arrange-toi pour ne pas lancer SOS pour la pauvre petite dont toutes les bonnes volontés ont contribué à sa réussite ! Évite de prendre l’argent de l’enfant là pour te vanter ici. Il y’a un proverbe africAN 2021", a prévenu un internaute.

Mais de son côté, Carmen Sama continue de vivre sa vie. Avec sa fille Rafna à ses côtés, elle s'est envolée il y a quelques jours pour la France où elle doit très certainement passer les fêtes de fin d'année. La veuve de DJ Arafat a même posté sur Instagram des photos et vidéos de son séjour au pays d'Emmanuel Macron, suscitant la réaction de ses fans. '' Vis ta vie ma belle, on s'en fou des jaloux '', a commenté une admiratrice.