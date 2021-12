Bilan de Ouattara : Alpha Yaya pointe «la mauvaise foi» d'Aïcha Koné

Aïcha Koné s'est voulue très critique contre le bilan d'Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. L'Honorable Touré Alpha Yaya n'a pas manqué d'apporter une réplique sèche à la diva de la musique ivoirienne.

Aïcha Koné critique Ouattara et se fait clasher par Touré Alpha Yaya

De retour de près d'une décennie d'exil, l'Impératrice Aïcha Koné est loin d'être impressionnée par le bilan du Président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. La star ivoirienne l’a fait savoir sur Espace Fm Guinée où elle est intervenue.

« Abidjan a changé comment ? Tu as vu quoi ? On ne mange pas pont. Y’a des maisons qu’ils sont en train de casser et détruire. Les gens ne savent pas où habiter. Je veux fêter mes 45 ans de carrière, mais quand je vois une moitié de la population qui ne sait pas où loger. D’autres dorment dans les cimetières. En tant qu’artiste panafricaine, je ne suis pas à l’aise », s'est offusquée la Diva au sujet des réalisations du pouvoir d'Abidjan. Puis, elle ajoute : « Ça ne peut pas m’enchanter. Je suis à Abidjan, je connais des gens qui sont en prison. Pourquoi on ne les libère pas ? »

Cette sortie n'a cependant pas été du goût de Touré Alpha Yaya. Sans langue de bois, encore moins sans prendre de gants, le Député-Maire de Gbon-Kolia, localité dont est originaire l'artiste Aïcha Koné, a donné une cinglante réplique à l'artiste.

« Je suis ton maire et aussi ton député, je suis donc très bien placé pour te parler du développement de ta localité », a posé d'entrée le premier magistrat de cette localité du Nord ivoirien, avant d'énumérer les réalisations dont a bénéficié sa localité sous le régime Ouattara : « Nous disons merci au Président Alassane Ouattara qui a réalisé 3 km de bitume dans ton village. Dans ta région, avant 2011, tes parents qui venaient d’Abidjan passaient la nuit à la belle étoile à la gare de Boundiali faute de moyens de transport. Depuis maintenant plus de 10 ans, cela est un mauvais souvenir, car le bitume a été réalisé sur l'axe Boundiali- Tengrela. »

Poursuivant sur sa lancée, TAY ajoute : « Le taux de couverture en électricité avant 2011 était à 12 %, aujourd’hui, il est à 97%. Il y a aussi eu la construction de plusieurs écoles et centres de santé.

Dire que rien n’a été fait, c'est faire preuve de mauvaise foi… »

« On peut ne pas aimer Alassane Ouattara, mais dire qu’il n’a rien fait est un péché qui peut te conduire en enfer. Je ne te le souhaite pas. Tu gagnerais donc à te ressaisir pendant qu'il est encore temps », a martelé l'honorable Alpha Yaya Touré, avant de lancer à l'égard de son aînée : « Quand on a dépassé l’âge de 65 ans, nous devons être animés par la sagesse. »