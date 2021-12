2022, « année de libération et de retrouvailles » pour Affoussy Bamba

En exil au même titre que Soro Guillaume, Affoussy Bamba a pensé à ses compatriotes en cette fin d'année. L'ancienne ministre de la Communication souhaite toutefois une année de libération et de retrouvailles sur la terre d'Ivoire.

Affoussy Bamba brise le silence et annonce son retour

En compagnie de Guillaume Soro dans le Bombardier Challenger 600 immatriculé D-Antr de la compagnie allemande MHS Aviation lors du retour manqué en Côte d'Ivoire, du 23 décembre 2019, Affoussy Bamba vit également en exil avec son patron.

Et comme il fallait s'y attendre, l'ancienne ministre de la Communication et porte-parole adjointe du gouvernement a été condamnée à 20 ans d'emprisonnement, le 23 juin dernier, pour « complot contre la sûreté de l'État, participation à une bande armée sans y exercer aucun commandement, détention sans autorisation d'armes à feu de la première catégorie, et d'actes et manoeuvres de nature à compromettre la sécurité publique ».

La justice ivoirienne a également prononcé la prison à vie pour Guillaume Soro, ainsi que des peines allant de 20 ans à 17 mois contre des proches de l'ancien Président de l'Assemblée nationale ivoirienne et 19 de ses proches. Générations et peuples solidaires (GPS), le mouvement politique des Soroïstes a par ailleurs été dissout par décision judiciaire.

En dépit de cette mauvaise passe, Affoussiata Bamba Lamine espère toujours rentrer dans son pays, la Côte d'Ivoire. Son dernier message posté, ce jeudi sur sa page Facebook est sans équivoque. « Bonne année 2022 à toutes et à tous!" a souhaité l'ancienne Députée d'Abobo, avant d'ajouter : "Cette année est la nôtre; une année de libération et de retrouvailles entre frères et sœurs de la terre de nos ancêtres. Passez de bonnes fêtes de fin d’année avec tous ceux qui vous sont chers! »

Que cache cette révélation d'Affoussy Bamba à propos de retrouvailles avec les siens sur la terre de ses ancêtres en cette année 2022 ? Cette déclaration serait-elle liée à la causerie-débat annoncée par Guillaume Soro, le 31 décembre prochain avec les adhérents de GPS ? Ou plutôt des tractations seraient-elles en cours entre le régime Ouattara et les Soroïstes pour favoriser un retour au bercail des derniers cités ?

En attendant de trouver réponse à toutes ces interrogations, les Ivoiriens s'activent pour les fêtes de fin d'année.