Abidjan : Plan de circulation pour la nuit du 31 décembre 2021

Les festivités de fin d’année imposent un plan de circulation exigé par la fermeture de certaines voies à Abidjan. Afrique-sur7 vous livre celui du 31 décembre 2021.

Circulation à Abidjan : Le pont de Gaulle momentanément fermé les 30 et 31 décembre

Dans la nuit du 30 au 31 décembre 2021, l’installation et le lancement des feux d’artifice sur le Pont de Gaulle entraineront des perturbations au niveau de la circulation automobile. Pour donc permettre une fluidité routière et éviter que des embouteillages paralyse la circulation à Abidjan, le Préfet de police d’Abidjan a donné instruction pour que soit procédé à « la fermeture du Pont de Gaulle et du Boulevard lagunaire de sorte à éviter des accidents et des incidents ».

Le nouveau plan de circulation dans la capitale économique ivoirienne à cette période sensible de l’année est ainsi livré dans le document intitulé « Plan de Circulation pour la nuit du 31 décembre 2021, qu’Afrique-sur7 publie à la suite de cet article.