Ecobank Côte d’Ivoire innove avec sa première agence 100 % digitale

Ecobank Côte d’Ivoire a procédé le mercredi 29 novembre 2021 à l'inauguration de sa nouvelle agence digitale baptisée Ecobank Direct.

Ecobank Côte d’Ivoire: Plus besoin d’attendre pour faire un dépôt d’espèces

Le nouveau concept d’Agence Digitale d’Ecobank Côte d'Ivoire a été présenté à sa clientèle le mercredi 29 décembre 2021. Il s'agit pour la banque panafricaine de placer le client au cœur de sa stratégie de digitalisation.

“Ecobank Direct, transformera l’expérience des clients et leur permettra de gagner du temps grâce à l’accès rapide et en libre-service à plusieurs services et opérations bancaires”, indique un communiqué de l’entreprise.

Le nouvel outil digital vient renforcer le réseau de distribution de la structure bancaire, dans le cadre de sa stratégie de diversification, composé d’une quarantaine d’agences, de près de 150 Guichets automatiques bancaires (GAB) et de plus de 4000 points Xpress.

L’offre technologique Ecobank Direct vient apporter à la clientèle et aux partenaires plusieurs services, notamment un espace Guichets automatiques bancaires (GAB) disposant de multiples fonctionnalités, parmi lesquelles, le dépôt d'espèces en plus des retraits avec ou sans carte et les remises de chèques, une borne libre-service qui permet diverses opérations bancaires, une cabine “Ecobank Assist” qui permet au client de joindre gratuitement et en quelques minutes le Centre d ’Appel Ecobank et de discuter avec un conseiller pour assistance ou information.

«Au-delà de la valeur ajoutée apportée par l’expertise de nos équipes commerciales, nous avons souhaité que nos agences incarnent davantage nos valeurs de transparence et d’engagement, afin que nos populations aient accès aux services bancaires de base pour une expérience client fluide et agréable », a souligné Paul-Harry Aithnard, directeur général Ecobank Côte d’Ivoire et de la Région UEMOA à l’occasion de l’inauguration de Ecobank Direct.