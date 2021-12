Titrologie: "Lutte contre l'impunité, pourquoi Ouattara ne reculera pas"

Titrologie- La menace brandie par le procureur de la République d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre des pontes de l'opposition ivoirienne, initiateurs du mot d'ordre de désobéissance civile, continue de faire la Une des journaux ivoiriens.

Titrologie du 31 decembre 2021 : " Violences lors de la présidentielle de 2020, qui a donc peur de la vérité ?

A l'instar du PDCI-RDA de l'ex-président ivoirien, Henri Konan Bédié, le Parti des peuples africains -Côte d'Ivoire n'est pas resté indifferent au pavé jetté dans la marre par le procureur de la République à propos des poursuites à engager contre des acteurs de la désobéissance civile. " Le PPA-CI dénonce des manoeuvres contre le dialogue politique", lit-on à la Une de Le Nouveau Reveil. Notre confrère précise que les violences qui ont emaillé la présidentielle controversée d'octobre 2020, sont la "conséquence direct du 3e mandat".

"Le PPA-CI soutient Bédié et tous ceux qui sont visés par les menaces du procureur", poursuit le journal. Pour Le Bélier, ces menaces, intimidations et autre sujet tabou relèvent de la volonté manifeste du pouvoir d' Abidjan de "torpiller le dialogue politique". Du côté des journaux se reclamant proches du pouvoir, la sortie du représentant du ministère public est plutôt vue d'un autre oeil. Ainsi previent L' Expression, le président Alassane Ouattara, chef de l' Etat ivoirien ne reculera pas dans sa lutte contre l'impunité.

"Qui a donc peur de la vérité ?", sinterroge Le Matin. Le quotidien ajoute qu'après le PDCI, le PPA-CI vient également de passer aux aveux dans sa responsabilité dans les violences électorales de la présidentielle d'octobre 2020. "Affi N'guessan demande pardon pour l'abandon des poursuites", révèle Le Jour Plus. Autres sujet de l'actualité de ce vendredi 31 decembre, ce sont les discours très attendus des leaders politiques ivoiriens, notamment Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, en plus de l'adresse à la nation du président Alassane Ouattara, également prévue ce soir.