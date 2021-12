Covid-19: Le test antigénique obligatoire lors de rassemblements

La Côte d'Ivoire fait face à une explosion de cas de Covid-19 en cette fin d'année. Il est désormais obligatoire de se faire dépister via un test antigénique, avant d'accéder aux concerts et autres lieux de rassemblements.

Institution de la pratique du test antigénique à l'entrée des lieux de rassemblements

Face à la prolifération rapide de nouveaux cas de Covid-19, à l’instar d’autres pays du monde, la Côte d'Ivoire vient de rendre obligatoire les tests antigéniques lors des grands rassemblements,

Le pays enregistre un record de contaminations au Covid-19 avec plus de 1 000 nouveaux cas positifs par jour en moyenne depuis le début de la semaine.

Suite à cette recrudescence actuelle des cas, le gouvernement ivoirien a pris la décision, le 30 décembre 2021, de faire pratiquer le test antigénique à l'entrée des lieux de grands rassemblements.

Selon le communiqué signé de Dimba Pierre, ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, ces tests seront réalisés par des agents de son département.

Les personnes positives au test antigénique doivent obligatoirement faire le test PCR dans le centre de santé le plus proche, précise la note d’information du ministre Pierre Dimba.

Une flambée de cas de covid-19

Depuis le 29 décembre 2021, la Côte d'Ivoire a atteint le cap de 1 502 cas, mais le ministère de la Santé ne donne pas de précisions sur la probable présence d’Omicron dans le pays. Il assure que « la situation épidémiologique est sous contrôle ».

Au total, 4 549 échantillons ont été prélevés jeudi et 5 300 mercredi, plus du double de la fourchette habituelle qui se situe entre 2 000 et 2 500 prélèvements analysés chaque jour. Pour autant, même si davantage d’échantillons ont été analysés, le taux de positivité reste élevé : 34,7 % ce jeudi 30 décembre après 28 % la veille, mercredi. Un taux qui monte inexorablement depuis une semaine.

Avec 1 502 nouveaux cas annoncés le mercredi et 1578 le jeudi 30 décembre 2021, la Côte d'Ivoire enregistre plus de 68 000 cas de coronavirus depuis le début de la pandémie avec 712 décès en tout.