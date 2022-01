L’animatrice Hapsatou Sy se lance dans l'Hôtellerie de luxe au Sénégal

Hôtellerie de luxe - Hapsatou Sy, ancienne présentatrice et chroniqueuse de Canal+ et promotrice du concept HapsatouSY, vient de dévoiler son futur Spa-Hôtel, des villas et des bungalows de luxe du côté du Sénégal.

Hôtelerie à La Somone au Sénégal : Des villas et des bungalows de luxe pour Hapsatou Sy

Après sa brillante aventure comme animatrice et chroniqueuse télé, la bellle franco-sénégalaise Hapsatou Sy fait encore briller son œil d’entrepreneure dans le secteur de l’immobilier, notamment l'hôtellerie de luxe.

Déjà à la tête d'une marque intervenant aussi bien dans la beauté, la mode, la déco, que dans le lifestyle, Hapsatou Sy a décidé de rajouter des cordes à son arc après sa démission du groupe Canal+ où elle a fait les beaux jours de l’émission Afrique investigation.

Pour cette fin d’année 2021, la business woman, qui avait jusqu'en 2013, une dizaine de salons de beauté en France, a annoncé une somptueuse surprise à ses followers ce 31 décembre : l’ouverture prochaine de son hôtel-spa en 2023, un projet immobilier basé à La Somone au Sénégal.

“Je vous présente mon projet immobilier à La Somone au Sénégal, à 30 secondes de la Mangrove, à quelques pas de la plage de la Somone, de la forêt de Baobab. Spa, un concept store, restaurant, bibliothèque intégrés”, a confié Hapsatou Sy, en procès contre Eric Zemmour depuis plusieurs années pour "injure raciste", depuis que le polémiste avait qualifié le prénom d'Hapsatou Sy "d'insulte à la France" en 2018.

“Le service d’un hôtel mais à la maison. Des villas et des bungalows de luxe Livraison du projet début 2023”, a-t-elle précisé.

La présentatrice télé Hapsatou Sy a annoncé en septembre 2021 sur Twitter qu'elle démissionnait "de toute fonction au sein du groupe" dans lequel elle travaillait depuis presque dix ans, sur C8 et sur Canal+ Afrique.

Depuis septembre 2019, la marque HapsatouSy regroupe aussi bien la beauté, la mode, la déco que le concept lifestyle. Ses produits, commercialisés à travers un réseau de vendeurs à domicile, sont à 99.9% destinés aux femmes.