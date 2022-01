Guillaume Soro félicite ses compagnons qui ont « sué eau et sang »

Comme annoncé, Guillaume Soro a eu une causerie-débat avec les adhérents de GPS, le 31 décembre 2021. Ce fut un intense moment de convivialité, qui a été rendu possible grâce à la dextérité du service de communication de l'ancien Chef du Parlement ivoirien.

Guillaume Soro : « Je suis avec vous et je serai toujours avec vous »

Guillaume Soro a démarré la journée du lundi 3 janvier 2022 par un nouveau message sur son compte Twitter, dans lequel il souhaite une « merveilleuse année » à tous à travers une nouvelle vidéo retraçant ses propos liminaires lors de sa causerie-débat avec ses compagnons de Générations et peuples solidaires (GPS), de la Saint-Sylvestre. « Je suis avec vous et je serai toujours avec vous », a tweeté l'ancien Président de l'Assemblée nationale. Puis, il ajoute : « Je suis debout malgré les vissicitudes, les péripéties et les intempéries. »

Félicitant tous ses camarades de parti, qui consentent de gros sacrifices pour l'implantation du GPS, en dépit de la dissolution qui le frappe et de l'adversité rencontrée sur le terrain. Nombreux étaient les militants de ce mouvement politique proche de l’ancien chef rebelle qui n’ont cependant pu suivre ce web meeting du 31 décembre 2021.

« Des raisons techniques et de congestion de la connexion internet » étaient à l’origine de cette absence sur la plateforme. Guillaume Kigbafori Soro félicite toutefois « tous ses collaborateurs, surtout le service de communication qui a sué eau et sang pour être à la hauteur du défi » et permis ces quatre heures de direct.

Il s'est par ailleurs souvenu des « prisonniers politiques » qui lui sont proches, dont Soul to Soul, et tous les prisonniers d'autres bords politiques. « GPS vivra et GPS vaincra et se logera au coeur des Ivoiriens », a conclu l'ancien leader syndical de la Fédération estudiantine et scolaire de Côite d'Ivoire (FESCI) et ancien Premier ministre des présidents de la République Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara.