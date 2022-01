Nouvel An : Sidi Tiémoko Touré livre la « clé de la Réussite » pour 2022

Le Nouvel An rime généralement avec des voeux que les gens s'échangent régulièrement. Le ministre Sidi Tiémoko Touré a pour sa part livré la clef pour réussir son année.

Sidi Tiémoko Touré : « Toute nouvelle résolution est bonne »

Dans son discours à la Nation, le 31 décembre 2021, Alassane Ouattara a adressé un message au cours duquel il a souhaité ses meilleurs voeux à ses compatriotes. À l'instar du président ivoirien, d'autres acteurs politiques ont formulé leurs voeux à l'égard des Ivoiriens.

Sidi Tiémoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, est également monté au créneau pour exprimer ses voeux à toute la Côte d'Ivoire. « Chers amis internautes, pour 2022 quels sont vos vœux les plus chers pour la Côte d'Ivoire ? » a interrogé l'ancien ministre de la Jeunesse. Avant de revenir à la charge, le Jour de l'An, pour souhaiter « Bonne et heureuse année à toutes et à tous ».

Le ministre Sidi Touré revient cependant à la charge, ce lundi 3 janvier 2022, pour livrer sa panacée sur l'accomplissement effectif des voeux que l'on se souhaite, ainsi que la réalisation des nouvelles résolutions prises en début d'année. « Toute nouvelle résolution est bonne, surtout si elle vient apporter un changement profond, mais surtout positif. Pour y arriver, il faut Planifier, Exécuter et Evaluer, ils sont la Clé de la Réussite », a tweeté Sidi Tiémoko Touré.

L'ancien polytechnicien avait par ailleurs prodigué de sages conseils à ses compatriotes, le 1er janvier 2022, afin de les motiver à se donner de bonnes orientations en cette année nouvelle. De même, à la tête du département ministériel dont il a la charge depuis avril 2021, l'ancien porte-parole du gouvernement ivoirien, ministre des Ressources animales et halieutiques, a tweeté :

« Seul, on va vite, mais ensemble on va plus loin. C’est ensemble que nous réaliserons nos missions; Agir pour la sécurité alimentaire des Ivoiriens. Alors, en ce début d’année, je forme pour vous et vos familles, mes voeux de santé, d’union, d’amour et surtout de travail tout au long de l’année 2022. Fructueuse année 2022. »