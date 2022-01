Zokora Didier "Maestro" a-t-il abandonné sa propre famille ?

L'ex-international ivoirien Zokora Didier dit Maestro a-t-il réellement abandonné ses parents ? C'est en tout cas la grosse question que se posent de nombreux internautes après la publication d'une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Des parents de Zokora Didier demandent de l'aide à leur ''fils''

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, des individus affirmant être des parents de l'ancien milieu de terrain des Éléphants de Côte d'Ivoire, Zokora Didier dit Maestro, ont révélé avoir complètement été abandonnés par l'ex-international ivoirien.

D'abord, un certain Zokora Mickael, qui s'est présenté comme le grand frère de Maestro, a affirmé que l'ancien joueur de Tottenham lui a tourné le dos depuis de nombreuses années.

''Zokora Didier, c'est mon petit frère, depuis Yopougon Socogi. Je l'ai mis au dos. Au jour d'aujourd'hui, Zokora ne sait pas si je vis ou pas, je parle en tant que son grand frère. J'ai besoin de croiser mon petit frère. Je veux le voir '', a-t-il lancé avant de laisser la parole à une autre personne qui a également lancé un message à l'ancien compagnon de Miss Séry Dorcas.

''On était assis et on a parlé des stars de la Côte d'Ivoire, on a dit que chez nous, notre star, c'est Zokora, donc nous avons besoin de toi. Même pas physiquement, mais moralement. Il faut venir soutenir ton village. On a besoin de toi. Tu es notre star. Quel que soit ce qui s'est passé, viens nous soutenir. On n'a beaucoup de problèmes ici. Quand on dit que Zokora Didier vient de Terri (village situé à l'ouest de la Cote d'Ivoire, NDLR), nous c'est notre fierté, viens ici. Il n'y a rien ici. Tu viens une nuit et puis tu t'en vas. Mon fils, nous n'avons pas de l'eau, on n'a beaucoup de problèmes'', a-t-il indiqué puis d'ajouter

Les "parents" de Maestro ont appelé l'ex-sociétaire de l'AS Saint-Étienne. "Ton frère Drogba, ce qu'il fait dans son village, il faut venir faire chez toi, quand on va dans le village de Drogba, on n'a pitié pour nous . Drogba et Zokora, vous êtes même chose. Même si tu peux pas venir ici, il faut nous aider. On a besoin de toi '', ont-ils souhaité.