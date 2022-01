Emma Lohoues « Vos gos de la brousse là, allez les chercher… »

C’est 2022 et Emma Lohoues n’a pas perdu de temps avant de diffuser une petite vidéo diversement appréciable. L’artiste ivoirienne, reine des réseaux sociaux en Côte d’Ivoire, assume les artifices qu’elle utilise pour se démarquer physiquement des autres filles.

Emma Lohoues est artificielle et l’assume

Il n’est pas rare de trouver à Abidjan des filles et garçons spécialisés dans la critique contre Emma Lohoues. La "Queen" de Baby est pourtant suivie par ces mêmes personnes qui savent plus que d’autres tout de son actualité. Comme toujours, l’ex-petite amie de feu Dj Arafat ne prend pas les gangs pour assumer tous les reproches, allant jusqu’à se les approprier pour montrer combien elle n’en que faire des bavardages malveillants. En la matière, on peut dire que 2022 ne va pas changer Emma Lolo. La star ivoirienne du grand écran a débuté l’année avec une phrase-choc, une punchline, pour faire une précision à ses détracteurs.

À la remarque « On peut être remplie d’artifices comme ça ? » d’un de ses followers, la mère du jeune Kobe répond avec sa légendaire dérision « Oui on peut, on peut. Surtout que sans ça on reste canon. » Emma Lohoues ajoute plus loin : « 2022 là, vos gos de la brousse non artificielles-là, allez y les chercher. Nous-là, laissez-nous comme ça. Grandissez ! »

La comparaison Emma Lolo - Coco Émilia

Comme toujours, l’égérie de la marque italienne de prêt-à-porter Fendi, comme à son habitude, refuse de se complexer avec des avis venant de gens peu importants dans sa vie. Une autre polémique a d’ailleurs récemment ressorti le nom d’Emma Lohoues de la réserve dans laquelle elle s’était recluse. Le mariage de son amie instagrameuse Coco Émilia. Parce que la Camerounaise a trouvé l’amour, plusieurs internautes se sont roués sous les postes de l’artiste cinéaste ivoirienne pour dénoncer son célibat. Là aussi, Emma Lohoues n’avait pas mis les gants pour expliquer que c’est elle seule qui déciderait du moment de son mariage. Pour l’heure, elle se dit heureuse dans sa situation actuelle qu’elle ne prévoit pas changer dans l’immédiat.

Malgré les tentatives pour l’opposer par la suite à Coco Emilia, Emma Lolo et cette dernière se sont affichées complices à Abidjan, au tour d’un repas local. Une vidéo postée à cette occasion avait calmé une autre polémique naissante. Certains disaient que lors de son récent voyage d’affaires à Paris, Emma avait été vue en compagnie de M. Francis Mvemba, le compagnon de Coco Émilia « Biscuit de Mer ». Visiblement, il n’y a aucun problème entre la Camerounaise et l'Ivoirienne la plus connue du moment.