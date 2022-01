Après la bagarre dans un bar, Debordo Leekunfa menace Juste Crépin

L'artiste coupé decalé Debordo Leekunfa a sévèrement mis en garde le jeune influenceur Juste Crepin Gondo. Que se passe-t-il pour que Le Mimi s'enflamme contre le web comédien ivoirien ?

Debordo Leekunfa : ''Je te jure que tu vas apprécier hors réseaux sociaux ''

Debordo Leekunfa, Séry Digbeu Tanguy, à l'état civil, s'est une fois de plus retrouvé au cœur d'une vive polémique à la suite à d'une vidéo postée sur les réseaux sociaux dans laquelle on aperçoit le chanteur en train de déclarer la guerre à tout le peuple congolais dans un bar.

''À l'heure là, mes adversaires, il y a Fally, il y a Féré, et puis il y a tous leurs compatriotes", a lancé l'auteur du titre Detounounan.

Les Congolais présents dans la discothèque n'ont visiblement pas apprécié les propos tenus par l'ex-meilleur ami de feu DJ Arafat. Ce qui a entrainé une bagarre générale dans la discothèque.

La vidéo de cette scène a scandalisé de nombreux internautes qui ont affiché leur déception face à l'attitude du chanteur coupé décalé. ''Franchement, je ne sais pas ce qu'il a dans la tête. Au lieu de se battre pour faire briller sa musique, il s'attaque à des mecs qui sont dans un autre mouvement, et qui font la fierté de leur mouvement. Franchement on est Ivoirien, on est solidaire, mais Debordo, il faut te ressaisir '' a commenté un internaute.

L'influenceur Juste Crepin Gondo s'est également invité dans le débat. ''Donc Debordo Leekunfa que j'apprécie tant au lieu de mieux exploiter son talent et de faire concert 2 millions l'entrée, il ne boycotte pas Fally Ipupa comme promis et pire c'est palabre il va faire dans bar ? Tu es perdu champion" a-t-il posté sur sa page Facebook.

La réponse de Debordo Leekunfa n'a pas tardé. ''Champion je te respecte beaucoup, j’aime beaucoup ce que tu fais. Mais je te promets que ce respect pourra continuer à condition que tu t’occupes de tes oignons, sinon je te jure que tu vas apprécier hors réseaux sociaux. Ce n'est pas une menace, mais une sensibilisation ! Faut faire capture pour garder... '' a-t-il prévenu.