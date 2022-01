Fait divers : Abandonné sur les rails, un bébé survit au passage du train

Un fait divers continue de faire jaser à Ouangolodougou, dans le nord de la Cote d’Ivoire. n bébé a survecu à une tentative d’infanticide orchestrée par sa mère qui l’a abandonné sur les rails au passage d’un train.

Fait divers : Une mère abandonne son nouveau-né sur les rails

C’est à un véritable miracle que des populations de Ouangolodougou ont eu à assister en ce début d’année 2022 où le souffle de vie renouvelée est accueilli avec enthousiasme par quiconque a eu la chance d'entrer dans le Nouvel An.

Une mère criminelle a déposé son enfant sur les rails, sans couverture dans une fraîcheur de nuit amplifiée par l'harmattan afin qu'il soit écrasé par le premier train de passage.

Le nourrisson d'environ trois mois, sans défense et certainement défiant à son corps défendant les dangers de tout genre dans la pénombre, y restera malheureusement jusqu’à l’heure fatidique où viendra le mastodonte de ferraille.

En effet, un train va pointer son nez à l'horizon et le conducteur va constater quatre petits membres en rouge gesticuler sur les rails. Hélas, trop tard ! N'ayant pas pu freiner à temps, il est passé sur le bébé et est allé se garer à au moins 500 m.

Heureusement le bébé s’en sort indemne, sans égratignure quand des occupants de la locomotive descendus, viennent lui porter secours.

"Nous sommes tous descendus pour voir de quoi il s'agissait. Surprise! Un bébé intact en pleurs sous les wagons. Avec courage et détermination le s/c barro retira l'enfant et on appela la police Sitarail de Ouangolo pour le constat" raconte le cheminot.

Après le constat de la police de Sitarail de la localité, l’enfant a été évacué d'urgence à l'hôpital de Ouangolodougou.