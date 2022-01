Frappée par la Covid-19, MC Koissy internée au CHU de Treichville

Dans un message posté sur son compte Facebook, l'animatrice Mc Koissy a fait savoir qu'elle est atteinte de la Covid-19. Elle en a profité pour lancer un message d'urgence.

Mc Koissy :'' Prenez soin de vous et vaccinez-vous je vous en prie''

Marie Catherine Koissy ou encore Mc Koissy est incontestablement l'une des plus brillantes communicatrices de Côte d'Ivoire. Grande animatrice de son état, elle a fait les beaux jours de la RTI au début des années 90. En effet, elle a illuminé par sa prestance l'antenne de Fréquence 2, puis la première chaine de la télévision ivoirienne, où elle a passé quelques bonnes années avant de s'éclipser.

Après l'expérience RTI passée, l'animatrice a travaillé dans plusieurs structures étatiques avant de mettre en place sa propre station de radio. Présidente directrice générale de " Cocody FM", MC Koissy a permis à plusieurs jeunes ivoiriens qui adorent le métier d'animateur d'exprimer leurs talents. L'ancienne compagne de feu Sékou Bamba a su positionner son média au rang des radios de proximité qui cartonnent à Abidjan et ses banlieues.

En ce début d'année 2022, MC Koissy, qui porte l'étiquette de première femme patronne d'une radio en Côte d'ivoire, ne se porte pas bien du tout . Dans un message posté sur son compte Facebook, elle a fait savoir qu'elle a été testée positive à la Covid-19, et a été transférée d'urgence au CHU (Centre hospitalier universitaire) de Treichville.

''Bonjour à tous. Malade depuis quelques jours, je suis finalement dépistée covid positif et hospitalisée en urgence . Difficultés respiratoires entre autres. La grande artillerie déployée. Pas de visites. Dieu nous garde. Prenez soin de vous et vaccinez-vous je vous en prie ! '', a-t-elle annoncé sur son compte Facebook, avant de revenir à la charge dans une autre publication.

'''On est si peu de chose.... Covid positif. Sous oxygène. Je n'étais pas vaccinée. Ni mon fils. Dieu merci il est négatif et sera vacciné dès cet après-midi. Amie, Ami, je vous conseille de le faire dans les plus brefs délais...'', a recommandé la passionée de communication.