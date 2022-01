Rihanna avoue avoir eu une liaison avec Didier Drogba

La chanteuse américaine Rihanna a fait des aveux sur ses rapports avec Didier Drogba. Ce qui suscite présentement de chaudes discussions sur la toile.

Que s’est-il réellement passé entre Rihanna et Didier Drogba?

L’information est en train de créer un véritable buzz sur les réseaux sociaux. À en croire de nombreux médias occidentaux, la célèbre chanteuse américaine Rihanna a avoué ce samedi, lors d’une émission télé qu’elle a eu une relation avec l’emblématique capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba. La star américaine dit avoir vécu une histoire passionnelle avec l’ancien buteur de Chelsea qui lui a fait comprendre qu'il était l'homme de sa vie.

La star américaine a même révélé être venue à Abidjan juste pour se rapprocher du champion ivoirien. Interrogée sur ce qu’elle aimait le plus chez Didier Drogba, Robyn Rihanna Fenty, nom à l'état civil de Rihanna, a laissé entendre "BIG DICK", ce qui signifie ‘’gros p*nis ‘’. Ces aveux ont déclenché les rires dans l’assistance.

Notons que ce n’est pas la première fois que Rihanna fait des aveux sur ses rapports avec Drogba. En 2012, lors d’un de ses voyages à Londres, la célèbre chanteuse américaine s’était prononcée sur une virée nocturne où elle avait rencontré le double Ballon d’Or africain. ‘’Je m’étais retrouvée totalement affaiblie dans ses bras, vous savez nous sommes aussi des hommes, je ne vous en dirai pas plus", a-t-elle confié aux médias britanniques.

Pour rappel, Rihanna est présente sur la scène musicale mondiale depuis plus de 15 ans. Âgée de 33 ans, elle est à la tête d'une fortune qui dépasse le milliard de dollars. À en croire le célèbre magazine américain Forbes, la jeune femme est la musicienne la plus riche au monde avec 1,7 milliard de dollars ( 1,4 milliard d’euros). Elle devance ainsi le chanteur et puissant homme d’affaires, Kanye West, dont la fortune est aujourd’hui estimée à 1,3 milliard de dollars.