Bénin : L'explosion d'une mine artisanale fait 1 mort à Tanguiéta

Bénin : Explosion d'une mine artisanale au passage d'un véhicule militaire, au moins un mort signalé

Un incident dramatique est survenu dans la matinée du jeudi 6 janvier 2022 à Tanguiéta. Selon Banouto qui livre l'information, l'explosion d'une mine artisanale a occasionné le décès d'une personne dans cette localité située dans le nord ouest du pays. L'explosion a eu lieu au passage d'un véhicule militaire qui serait entièrement endommagé. Cet incident survint alors que le Bénin fait face depuis quelques semaines à des attaques terroristes qui ont lieu dans la partie nord du pays.

En moins de deux semaines, le Bénin a subi trois attaques contre son armée. Les spécialistes s’inquiètent du risque de l’expansion jihadiste dans ce pays ouest-africain jusqu’à présent relativement épargné par la menace terroriste. Des zones frontalières avec le Burkina Faso et le Niger en passant par les parcs nationaux de la Pendjari et du W, le nord-ouest du Bénin est désormais «formellement déconseillé» par le ministère en raison «d'activités possibles de groupes armés et du risque d’enlèvement».

Dans la nuit du 1er au 2 décembre 2021, deux soldats ont été tués par des hommes armés dans la localité de Porga, près de la frontière avec le Burkina Faso. Trois semaines plus tard, dans la nuit du 23 au 24 décembre, une position de l’armée béninoise a été visée par des terroristes, dans le département de l’Atacora situé au nord du pays, faisant un mort dans les rangs des forces loyalistes.

Lors de son discours à la nation, le président Patrice Talon a annoncé des mesures vigoureuses pour faire face aux attaques terroristes dont fait l'objet le pays depuis quelques semaines. Il a insisté sur le renforcement du dispositif sécuritaire déjà impressionnant à la frontière entre son pays et le Burkina Faso.