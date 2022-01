La Côte d’Ivoire ambitionne d’électrifier toutes les localités

Le gouvernement de la Côte d’Ivoire ambitionne d'électrifier d'ici à fin 2025 toutes les localités du pays. C'est l'information livrée par le Centre d'information et de communication gouvernementale le vendredi 7 janvier 2022.

La Côte d’Ivoire compte doubler sa production en énergie d'ici à 2030

Au sortir de la crise postélectorale de 2011, la Côte d’Ivoire enregistrait un taux de couverture électrique de 33,1 %. Les efforts constants du gouvernement et les réformes entreprises dans le secteur ont permis de changer significativement la donne. Selon le Centre d'information et de communication gouvernementale (CICG), le taux de couverture de l’électricité est passé de 33,1 % en 2011 à 69 % en 2019 pour atteindre près de 80 % à fin 2020.

Pour rendre le secteur plus compétitif, le gouvernement s’est doté de quatre plans directeurs pour un investissement de 6 800 milliards de F CFA sur la période 2014-2030. À ces mesures, s’ajoute la réalisation de plusieurs infrastructures importantes, dont l’aménagement du barrage hydro-électrique de Soubré, les projets de construction du barrage hydro-électrique de Gribo-Popoli (112 MW) du barrage de Singrobo-Ahouaty (44MW) et de la centrale à biomasse « Biokala » (46 MW). Il faut signaler également la réalisation d’une centrale thermique à cycle combiné « CIPREL 5 » de 390 MW à Jacqueville et d’une centrale électrique au gaz naturel à Azito (Yopougon Abidjan).

Grâce à ces infrastructures, la capacité de production d’électricité du pays a atteint 2 229 MW en 2019, soit une augmentation de 60 % depuis 2011. Cette performance du secteur a eu des retombées positives sur le plan social. L’Etat ivoirien a mis en place le Programme national d’électrification rurale (PRONER) et le Programme électricité pour tous (PEPT). La mise en œuvre de ces projets a contribué à la hausse du nombre de localités ivoiriennes électrifiées, passant de 2 847 en 2011 à 4 469 en 2017. Sur la période 2019-2020, 1 841 localités ont été électrifiées, soit 900 localités par an contre 300 par an sur la période 2012-2018.

Environ 205 000 ménages ont bénéficié en 2020 du Programme électricité pour tous portant ainsi le nombre total de bénéficiaires à environ 1 230 000 ménages. Les autorités ivoiriennes, qui envisagent de faire de la Côte d’Ivoire un hub sous-régional, ont renforcé son rôle de pôle énergétique. Ainsi, la capacité de production de la Côte d'Ivoire va passer du simple au double d’ici à 2030. Le pays ambitionne d’électrifier toutes les localités du pays avant la fin 2025. La Côte d’Ivoire exporte environ 11 % de sa production nationale brute d’électricité vers certains pays de la sous-région, dont le Burkina-Faso, le Mali, le Libéria, la Guinée, la Sierra Leone, entre autres.