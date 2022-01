Obams, ex danseur de feu Arafat, veut révolutionner le coupé décalé

Le jeune chanteur ivoirien Obams, auteur du titre à succès ''On force pas'' s’est enfin prononcé sur son style de musique.

Obams ’’Si on doit me classer, c’est dans le coupé décalé ''

Obams est incontestablement la grosse révélation du coupé décalé en fin d'année 2019. Avec son titre intitulé ''On force pas'', le jeune homme a connu un succès phénoménal qui a même dépassé les frontières de la Côte d’Ivoire. Et depuis lors, le jeune homme est en premier plan de la scène musicale. Il a enchainé d’autres titres tels que ‘’ c’est doux ‘’ , ‘’ ça prend ‘’ qui sont très appréciés par les mélomanes ivoiriens.

Cependant, force est de constater que bon nombres de mélomanes n’arrivent pas à cerner le genre musical d’Obams. Entre le Rap, l’afrotrap, et le couper décaler , le jeune artiste a fait son choix. ‘’ Si on doit me classer, c’est dans le coupé décalé (...) Ce que je fais, c’est comme une révolution du coupé décalé. Je fais une mise à jour du coupé décalé. J’ai donc avancé dans le coupé décalé. Car au fur et à mesure, il faut savoir avancer dans le mouvement. Il ne faut pas faire du sur-place ‘’ a-t-il confié à Vibe Radio.

‘’ Par le passé, à l’époque des Douk Saga, c’était les «A coupé-décalé, raccommodez », puis après Arafat est venu avec les « Roucasse-casse ». Aujourd’hui, moi, je viens innover en apportant ma touche personnelle, c’est du décalé coupé à la Obams ‘’, a précisé l'ancien danseur du Yorobo.

Pour rappel, Obams a été le danseur de feu DJ Arafat qui voyait déjà en ce jeune un avenir glorieux. ''C’était en 2015. Arafat recrutait des danseurs dans son ancien bar le « Beat By Dre » situé à la 7e Tranche. Et il m'a retenu à la suite de ma prestation. J’étais donc avec BB Sans Os, Ordinateur et autres. Un soir, nous étions dans la voiture d’Arafat, il m’a observé un moment avant de me dire avec attention que si je me lance dans la musique, je vais faire mal. Il m’a surtout encouragé à le faire. ‘’’ a confié le jeune prodige du Coupé décalé.