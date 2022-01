Macky Sall et Paul Biya présents à la cérémonie d'ouverture de la CAN

La 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) s’ouvre ce dimanche 9 janvier 2022 au stade Olembe de Yaoundé. Le chef de l’Etat du Sénégal, Macky Sall, est l’invité spécial de son homologue Paul Biya du Cameroun à la cérémonie d’ouverture suivie du match Cameroun-Burkina Faso.

Le président sénégalais Macky Sall sera bel et bien demain dimanche à Yaoundé où il sera l'invité de Paul Biya pour le coup d’envoi de la CAN 2021.

La 33e édition de la Coupe d’Afrique des na­tions se tient au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. Le pays de Paul et Chantal Biya s’active pour la tenue de ce grand rendez-vous africain du sport.

Le président sénégalais assistera donc au premier match qui op­posera en ouverture le Came­roun au Burkina Faso. Il faut noter que ce n’est pas la première fois que le chef d’Etat sénégalais foule le sol camerounais. Le 28 novembre 2016, Macky Sall avait effectué une visite officielle de 24 heures au Cameroun. Selon le programme officiel, il s’agissait d’une visite de travail, dont le point d’ogre était le tête-à-tête avec Paul Biya à Etoudi, le Palais du peuple camerounais.

Le président de la République Macky Sall a remis mardi, le drapeau du Sénégal à l’équipe nationale de football. A l’occasion, le chef de l’Etat a invité les Lions Indomptables à faire preuve de fair-play et d’esprit sportif, mais surtout de combativité. Et c’est le défenseur de Naples, Kalidou Koulibaly, qui a reçu le drapeau des mains du chef de l’Etat sénégalais.

Macky Sall a ainsi, comme il est de coutume, adressé quelques mots aux ambassadeurs de son pays: « Cette CAN reste un moment de vérité pour le football sénégalais, un moment crucial où celui-ci doit se donner une exigence de victoire et une perspective définitive de triomphe pour la nation qui attend avec espoir depuis tant d’années. Alors avec foi, détermination et courage, faites de Cameroun 2021, le temps de la victoire pour le Sénégal», a déclaré le premier supporter sénégalais devant les joueurs, le staff technique et quelques anciennes gloires.