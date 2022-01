Plateau : Jacques Ehouo dévoile sa politique sécuritaire innovante

Le conseil municipal du Plateau, avec à sa tête l’lonorable Jacques Gabriel Ehouo, met en œuvre une politique sécuritaire innovante. Dans le but de garantir la sécurité des habitants, des visiteurs et des opérateurs économiques, la mairie de la commune du Plateau s’est dotée d’une police municipale qui se veut moderne et adaptée à ses défis.

Plateau : Le Manathan de l’Afrique de l’Ouest devient "Plathan"

Les objectifs assignés à cette nouvelle police municipale par le maire qui la veut opérationnelle, fonctionnelle et disciplinée sont clairs : maintenir l’ordre dans la limite de ses prérogatives légales, stabiliser le sentiment de sécurité des administrés, lutter contre l’incivisme, améliorer la qualité de vie des résidants et des travailleurs de la commune en étroite collaboration avec la police nationale.

Pour y arriver, l’effectif "des hommes en bleu" a été revu à la hausse, passant de 70 à 150 policiers. Cette nouvelle police a été équipée de matériels roulants (quads, pick-up, buggy, véhicules électriques, jet-ski et VTT).

Dans un souci de proximité et d’efficacité, la municipalité ambitionne doter également les policiers municipaux de body-cams, smartphones, caméras et drones de surveillance. Ceci epour leur permettre de réaliser dans de meilleures conditions leurs interventions sur le terrain en appui à la police nationale. Pour aller plus loin dans cette politique de proximité, la mairie a installé sur le territoire communal des box de contrôle de police municipale et nationale, comme point relais de sécurité de proximité et d’informations à la disposition des usagers.

L’ambition des autorités municipales étant de mettre leur police aux standards internationaux, celle-ci a été structurée en brigades spécialisées. Nous avons la brigade transmission vidéo-surveillance et fourrière, pour assurer une surveillance générale en appui des agents sur le terrain.

La phase pilote des activités de cette brigade a donné des résultats très satisfaisants. Ensuite, la brigade circulation routière assure la fluidité routière et constate les infractions liées au mauvais stationnement sur la voirie. La brigade de la sécurité urbaine et de la protection civile assure quant à elle la sécurité et la quiétude des administrés et comprend en son sein une unité nautique pour faciliter la surveillance de la berge lagunaire.

La brigade de proximité et de prévention de la délinquance sensibilise et maintien un rapport étroit avec les populations. Enfin, la brigade travaux et environnement, qui informe et sensibilise les populations et le grand public au respect de la règlementation en matière d’hygiène. Elle constate les infractions relevant de la police de l’environnement, de l’hygiène et de la salubrité et assure le suivi des chantiers érigés sur le domaine public.

Il faut noter aussi la création d’une unité spéciale d’intervention directement rattachée au responsable de la police municipale et chargée des missions les plus sensibles. Elle est opérationnelle 24 H /24 tous les jours de la semaine y compris les jours fériés. Afin de traiter efficacement les attentes des usagers, une ligne téléphonique liée à un compte WhatsApp est disponible et les redirige vers un call center à leur écoute.

Cette réorganisation de la police municipale au niveau de la cité des affaires s’inscrit dans la volonté du député-maire de faire de la commune une « Smart City ». "Le Manathan de l’Afrique de l’Ouest", comme on l’appelait autrefois, devient désormais "Plathane’", la contraction de Plateau et Manathan. Sa vision pour le Plateau, Jacques Ehouo la résume bien avec la phrase : « Plateau Smart City : Plateau le jour, Plathane la nuit, la cité qui ne dort jamais ».