Titrologie : "Assimi Goïta comme Gbagbo en 2010"

La situation au Mali revient largement dans la titrologie du mardi 11 janvier 2022. La presse ivoirienne fait le tour d'horizon de la crise que traverse le pays dirigé par Assimi Goïta. Les journaux abordent également l'actualité politique de la Côte d'Ivoire sous divers angles.

Titrologie : Charles Blé Goudé refuse la comparaison avec Laurent Gbagbo

Dans sa parution du mardi 11 janvier 2022, Le Mandat s'intéresse aux sanctions de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest) contre le Mali. "Assimi Goïta comme Gbagbo en 2010", écrit notre confrère dans sa titrologie. Sur le même sujet, L'Essor ivoirien s'interroge jusqu'où ira le dirigeant malien dans son bras de fer avec la CEDEAO. Pour sa part, Notre Voie estime que les sanctions contre le Mali provoque "une situation intenable pour l'économie malienne". Toutefois, Aujourd'hui marque à sa Une que "le Mali reste ferme" malgré les sanctions.

Dans les colonnes de Soir Info, Charles Blé Goudé, président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples) "livre de nouvelles confidences" sur le dialogue politique, son passeport et son mentor Laurent Gbagbo. "Il y a trop de calculs politiciens autour de ma personne", a regretté l'ancien secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire). À la Une de Le Temps, Blé Goudé n' "accepte pas la comparaison avec Gbagbo".

Selon Le Rassemblement, l'industrialisation de la Côte d'Ivoire est en marche avec "l'assemblage des véhicules à la SOTRA"." La Côte d'Ivoire veut continuer à voir l'avenir en grand", s'est empressé de déclarer Patrick Achi, le Premier ministre ivoirien.

La Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2021 se tient au Cameroun depuis le dimanche 9 janvier 2022. Super Sport nous apprend qu'à 24 h du match contre la Guinée Equatoriale, Patrice Beaumelle, le sélectionneur ivoirien, attend les résultats des tests covid de ses joueurs pour aligner son onze de départ.