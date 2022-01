Yousra Hayat, maitresse de Francis Mvemba, le mari de Coco Emilia ?

L’influenceuse marocaine Yousra Hayat est-elle la maitresse de Francis Mvemba , le mari de Coco Emilia ? C’est en tout cas la grosse question que se posent de nombreux internautes.

Francis Mvemba , l’époux de Coco Emilia infidèle ?

Il y a quelques jours, une folle rumeur s’est répandue sur la toile selon laquelle l’influenceuse camerounaise Coco Emilio et son époux Francis Mvemba seraient sur le point de se séparer. l’homme d’affaire congolais avait été assez clair sur cette affaire.

‘’ J'ai vu des frères et sœurs, qui se réjouissent soi-disant de la fin de mon mariage ! " On t'avait dit on t'avait parlé " Ils sont contre mon mariage, ils sont revenus m'appeler, ton mariage, ça va ? J'ai dit ça va très bien ! Si tu veux que mon mariage tombe, tue-moi ou tue ma femme, de mon vivant, je vais garder ma femme, tant que je vivrai, je garderai ma femme, laissez-moi tranquille‘’, a soutenu Francis Mvemba dans une vidéo postée sur la toile.

Quelques jours après, l’époux de Coco Emilia se retrouve au cœur d’un scandale d’infidélité. Tout est parti, en effet, d’une capture d’écran postée par Yousra Hayat, une instagrameuse marocaine installée à Dubaï, qui répondait à une question d’un internaute, lui demandant si c’était Francis Mvemba qui lui a demandé de se faire couper les cheveux. ‘’ Il a un faible pour les femmes aux cheveux courts ‘’ a-t-elle répondu.

Cependant, Yousra Hayat est restée évasive face à la question de certains internautes qui demandait si elle était vraiment en couple avec l’epoux de Coco Emilia.

De son coté, Coco Emilia a posté un proverbe qui semble être fait en réaction à cette polémique créée par Yousra Hayat. « Tout ce qui était caché sera révélé. Le Seigneur expose toujours les personnes fausses et méchantes. Ça a déjà commencé. Regardons seulement. La vérité finit toujours par triompher» ,a réagi Biscuits de mer.