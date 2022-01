Avant CI-Guinée Equatoriale : Beaumelle livre ses ambitions

A la veille de l’entrée en lice des Eléphants, le sélectionneur ivoirien Patrice Beaumelle a lancé une petite mise en garde aux joueurs de la Guinée Equatoriale.

Patrice Beaumelle ‘’ Le match de demain sera serré, mais on fera tout pour prendre les trois points ‘’

Les Eléphants de Côte d’Ivoire débutent la CAN 2021 ce mercredi 12 janvier face à la Guinée Equatoriale. Le sélectionneur des Eléphants de Côte d’Ivoire, Patrice Beaumelle, s’est récemment réjoui d’avoir son effectif au grand complet.

‘’ Tout mon contingent est ici à Douala, certains joueurs qui ont eu le Covid-19 récupèrent même si c’est encore long, d’autres qui ont joué en Europe sont arrivés, éreintés par le voyage et l’accumulation des matches. On essaie de récupérer tout le monde et de récupérer un maximum de fraicheur avant le début de la compétition’’, a-t-il soutenu dans une vidéo postée sur le site internet de la FIF (Fédération ivoirienne de football).

Le sélectionneur de Eléphants était à nouveau face à la presse ce mardi dans la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Le technicien français a indiqué qu’il ne s’attend pas du tout à une rencontre facile pour ses poulains.

‘’Quand on est à la tête d’une équipe comme la Côte d’Ivoire, il faut aller chercher les trois points à chaque match. Dans cette nouvelle forme de la compétition, le meilleur troisième se qualifie pour le deuxième tour. J’ai joué à plusieurs reprises la Guinée Équatoriale et cela a toujours été des matches serrés. Le match de demain sera serré mais on fera tout pour prendre les trois points ‘’ a-t-il indiqué tout en affirmant que ses joueurs peuvent prendre remporter cette rencontre s’ils le veulent. ‘’ J’ai mon équipe, j’aime mes joueurs. Il y a un bel équilibre entre les lignes. S’ils le veulent, ils peuvent faire très mal ‘’, a-t-il ajouté.