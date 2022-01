Can 2021 : Sandia Chouchou sous le charme du portier sierraléonais

Après le match héroïque qu’il a livré cet après-midi face à l’Algérie, le gardien de but de la Sierra Leone, Mohamed Kamara, a eu une admiratrice du côté de la Côte d’Ivoire. Il s’agit de la belle Sandia Chouchou.

Sandia Chouchou : ‘’Ce gardien sierra léonais il est bon hein ‘’

Championne d’Afrique en titre, l'Algérie se devait de réussir son premier match afin de se lancer dans la 33e edition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2021), qui se dispute au Cameroun. Mais c’était sans compter avec la ténacité d’une équipe de Sierra Leone, séduisante ce mardi 12 janvier à Douala.

Face à des Leones Stars combatifs et solidaires, les Fennecs n’ont pas réussi à faire la différence et ont concédé donc un nul (0-0) contre un adversaire, considéré comme le plus faible du groupe E. Un homme a certainement dégouté les Algériens ce mardi après-midi. Il s’agit en effet du gardien de but de la Sierra Leonne, Mohamed Kamara, qui a réalisé une superbe prestation avec pas moins de 7 arrêts.

C’est donc tout logiquement qu’il a été désigné homme du match. La prestation de Mohamed Kamara a séduit de nombreux observateurs dont la belle Sandia Chouchou qui a même réagi sur sa page facebook ‘’ Tchia ce gardien Sierra léonais il est bon hein ! Il a montré ce qu'il n’est pas là pour rien. Tu as déjà gagné ta CAN mon frère. BRAVO ‘ ‘ a indiqué l’ex danseuse de Serge Beynaud.

Cette publication de la belle Sandia Chouchou a bien évidemment suscité de nombreux commentaires dont celle de l’artiste burkinabé Imilo le chanceux surpris de voir la chanteuse coupé décalé parler de foot. ‘’Chérie, tu regardes le foot aussi ?", a-t-il cherché à savoir.