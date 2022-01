CAN 2021: Gros clash entre un journaliste ivoirien et le coach algérien

CAN 2021-Lors de la conférence de presse après le match Algérie-Sierra Leone qui a eu lieu à Douala, un incident s'est produit entre le sélectionneur algérien Djamel Belmadi et un journaliste ivoirien.

CAN 2021- Qui est ce journaliste ivoirien humilié à Douala?

Une scène curieuse s’est produite ce mercredi après la rencontre entre l’Algérie et la Sierra Leone, sanctionnée par un nul blanc. Visiblement énervé de voir ses poulains, champions d’Afrique en titre, buter sur une équipe qualifiée de faible, le sélectionneur algérien Djamel Belmadi a sèchement répondu à une question très mal formulée par un journaliste ivoirien. ‘’ Depuis hier, vous insistez sur le climat, est-ce à dire qu’en Algérie, il ne fait pas chaud ? En d’autres termes, si vous aviez joué à 18h, 19h ou 20 h, vous aurez pété l’équipe de la Sierra Leone ? ‘’, a lancé le confrère dont nous taisons volontairement le nom.

‘’Non je n’ai pas insisté, j’ai dit qu’il fallait faire avec. Vous comparez ce climat avec celui de l’Algérie ? À cette période de l’année, il fait très froid en Algérie (…) je ne sais pas de quoi vous voulez parler en fait, c’est quoi votre question, si vous voulez me rentrer là-dedans, vous allez rentrer dans un mur ‘’, a prévenu le technicien algérien.

'' Je veux savoir si vous aviez joué à 20 heures, vous auriez pu péter la Sierra Leone, mais je vous rappelle qu'Abidjan , toute l’année, il pleut , donc arriver là bas, comment vous allez faire ‘’, a répliqué le journaliste ivoirien.

Une question qui a véritablement surpris le coach de l’Algérie. ‘’ Abidjan ? Mais pourquoi vous me parlez d’Abidjan ? (…) Monsieur, vous êtes journaliste ? Vous ne parlez de 2023 alors que vient de commencer la Coupe d’Afrique au Cameroun (…) aujourd’hui il faisait très chaud, ce c’est pas une excuse, mais je vous dis que ça pèse dans le corps de chaque athlète et majoritairement pour des joueurs qui jouent en Europe. C’est tout simple que ça, il n’y a pas lieu de me parler de la CAN en Côte d’Ivoire ‘’, a répondu le coach Djamel Belmadi.

La vidéo de cette scène a abondamment été relayée suscitant de nombreux commentaires. Pour ce rappel, ce journaliste s’était attiré les foudres de plusieurs internautes il y a quelques mois, pour avoir soutenu en pleine émission télé que Didier Drogba, de toute sa carrière avec les Éléphants, n’a pas inscrit de but décisif pour la Côte d’Ivoire.