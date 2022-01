Togo: Comment la Côte d'Ivoire inspire le maire de Golfe3

Engagé en politique depuis une dizaine d'années, Kamal Adjayi, le plus jeune maire du Togo, dit avoir tiré "une foule d'enseignements" de la société ivoirienne, qui l'ont beaucoup inspiré.

Tout savoir sur les grandes ambitions de Kamal Adjayi, le plus jeune maire du Togo

Né un 1er mai 1991, Kamal Adjayi est le plus jeune maire du Togo. Il est à la tête de l’une des communes les plus stratégiques du Togo, depuis octobre 2019. Commune résidentielle et institutionnelle, Golfe3 est le berceau des grandes institutions du pays à savoir, la présidence de la République, l’Assemblée nationale, la Primature, la Commission électorale nationale indépendante, l’Office togolais des recettes (OTR), les plus belles résidences et la plus grande université publique du pays, Université de Lomé. À la faveur de la nouvelle année 2022, Kamal Adjayi s'est adressé à ses compatriotes Togolais, après avoir observé, selon lui, "la société ivoirienne avec attention (et) tiré une foule d'enseignements".

À en croire le maire de la commune de Golfe 3, son pays le Togo est livré, depuis trop longtemps, à une gouvernance qui, malgré les efforts qu'il faut reconnaître, peine à procurer le bonheur tant attendu et promis. "Hélas, la gouvernance qu'on lui impose semble avoir usé nos forces et nous subissons désormais sans mot dire tous comme une fatalité. Si l'on devait espérer quelque chose pour 2022, ce serait une prise de conscience générale, j'allais dire un surpassement de la classe politique, car partis d'un dialogue politique en 2012, nous en sommes encore là en 2021, laissant la population dans une sorte d'anxiété ambiante. Nous avons le devoir de mieux faire. Tous (gouvernants et opposants), nous sommes coupables", dénonce Kamal Adjayi.

Quand un maire du Togo s'inspire du modèle ivoirien

"Pour ma part, depuis 10 ans que je me suis engagé en politique, posant mon regard sur la société ivoirienne avec attention, j'en ai tiré une foule d'enseignements que je consignais patiemment dans divers écrits", dira-t-il. En moins de 3 années passées à la tête à la mairie de Doumassessé (Golfe3) au Togo, le maire Adjayi et son Conseil communal ont mis fin à l’insalubrité, ont procédé au curage des caniveaux, à l’entretien des routes et à la protection de l’environnement. "L’environnement est notre poule aux œufs d’or. Nous devons en prendre soin pour notre survie et pour laisser un héritage noble à nos successeurs”, clame-t-il. La Commune a déjà mis sur pied des poubelles à tri sélectifs biodégradables. Ces déchets recyclés seront transformés pour produire du compost bio ou toute autre matière.

La théorie du “rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme” devient une réalité. Très engagée sur les questions écologiques et environnementales, la commune Golfe3 s’est donnée pour ambition d’être l’une des meilleures villes vertes de l’Afrique de l’Ouest à l’horizon 2025. Par conséquent, plusieurs projets de foresterie urbaine et de création de parcs écologiques sont en cours d’élaboration. Outre ces projets, le maire Kamal Alao Adjayi a signé plusieurs accords de partenariats pour booster le développement de sa commune.

Il s’agit des partenariats signés avec l’Université de Lomé, le CRC/BOAD (Centre régional de collaboration / Banque ouest africaine de développement) en passant par l’EAMAU et la commune de Rabat. Malgré d’énormes défis sur le plan de l’assainissement, de la lutte contre la pauvreté, l’emploi des jeunes, il y a au sein des administrés une certaine joie et un espoir face à ce qui a été fait. En posant tous ces jalons, on peut donc conclure que le maire Adjayi a positionné sa commune sur l’échiquier international pour capter plus de partenaires afin que sa commune Golfe 3, à l’horizon 2025 comme l’indique sa vision, soit la commune phare du Togo et bien gouvernée de l’Afrique francophone.