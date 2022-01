La probable compo des Éléphants contre la Guinée Équatoriale

La probable compo des éléphants de Côte d'Ivoire , dans leur confrontation face au N'zalang de la Guinée équatoriale donne lieu à une titularisation de l'ailier ivoirien de Crystal Palace Wilfried Zaha.

CAN 2021 : Voici la probable compo des éléphants de Côte d'Ivoire face aux Équato-Guinéens, ce soir

Pour son entrée en lice à la CAN 2021 face à la Guinée Équatoriale, la Côte d’Ivoire devrait présenter un trio offensif alléchant. Ce mercredi 12 janvier (19 h), les deux équipes vont s’affronter et le vainqueur devrait prendre alors les rênes du groupe E. Dans cette probable compo des Éléphants de Côte d' Ivoire, l'équipe ivoirienne devrait évoluer en 4-3-3, avec un trio d'attaque composé de Sébastien Haller de l'Ajax d' Amsterdam, Max Alain Gradel de Sivasspor et Wilfried Zaha, du club anglais de Crystal Palace.

Sangaré Badra Ali, l'habituel N°2 qui remplace le titulaire Sylvain Gbohouo, suspendu par la FIFA, tentera de garder inviolée la cage des pachydermes. La charnière centrale pourrait être dirigée par le mancunien Eric Bailly, aidé dans sa tâche par Odilon Kossonou, le sociétaire du club allemand du Bayer Leverkussen. Sur le côté droit, Habib Maïga (latéral droit) devrait être aligné, tandis que le côté gauche pourrait être confié à Ghislain Konan.

Au milieu de terrain, l'on retrouvera sans surprise aucune, le trio, Franck Kessié du Milan AC, Ibrahim Sangaré du PSV Eindhoven et Seri Jean Mickaël du club anglais de Fulham. La rencontre face aux Équato-Guinéens est prévue au stade de Japoma. Aucun joueur ivoirien n'a été testé positif au COVID-19, à l'issue des tests PCR, réalisés, hier mardi. Serges Aurier et Wilfried Kanon sont cependant suspendus après avoir reçu deux cartons jaunes pendant les éliminatoires de la CAN. Ils seront disponibles au prochain match.

Composition probable de la Côte d'Ivoire face à la Guinée Équatoriale

Sangaré Badra Ali, Odilon Kossounou, Eric Bailly – Habib Maïga , Ghislain Konan, Franck Kessié, Seri Jean Mickaël, Wilfried Zaha –Max Alain Gradel, Sebastien Haller.