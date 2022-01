Showbiz : ASalfo a-t-il abandonné son "petit frère" Fitini ?

Que se passe-t-il entre ASalfo et Fitini Le Créateur ? En tout cas, l'auteur de la chanson "Tout Mignon" assure que son "grand frère" l'a abandonné à son triste sort.

Fitini : "ASalfo, c'est un grand frère qui a lâché son petit frère"

Évoluant dans le gendre musical zouglou, Fitini s'est révélé au grand public avec son titre "Tout Mignon". Surnommé Le Créateur, ce chanteur est passé maitre de dénoncer les tares de la société ivoirienne avec beaucoup d'humour. Si en Côte d'Ivoire Fitini est reconnu pour son talent, il faut reconnaitre que sa carrière musicale peine à décoller. On peut même dire que l'homme ne connait pas le succès digne de sa valeur.

Invité récemment sur le plateau de l'émission Peopl'Emik, diffusée sur La 3, Fitini, qui se fait discret depuis un moment, a fait une sortie qui en dit long. En effet, il a confié à Yves Aymard et ses chroniqueurs que Traoré Salif, plus connu sous le nom ASalfo, l'a abandonné. "ASalfo, c'est un grand frère qui a lâché son petit frère, côté showbiz. Il faut qu'on se voie pour qu'on en parle. Il y a longtemps. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne le sens plus vers moi. Avant, je le sentais comme un grand frère qui pouvait me pousser dans le showbiz. Maintenant, je ne le sens plus", a déclaré le zouglouman.

À propos des raisons qui auraient motivé le compagnon de Tino, Goudé et Manadja de s'éloigner de lui, Fitini avance qu'il n'en sait rien. "Il faut que je le croise pour me poser la question parce que je ne sais pas. On a commencé un truc qui n'avait rien à voir avec le showbiz. Lui qui est mieux placé pour pouvoir me booster, c'est ASalfo. Il devait être déjà un producteur pour moi parce qu'il a une maison de production. Ce n'est pas qu'il est obligé", a laissé entendre Fitini.

La réaction d' ASalfo est très attendue. Il ne faut pas oublier que des rumeurs ont longtemps fait croire que Fitini serait le compositeur de la chanson à succès de Magic System, Premier Gaou.