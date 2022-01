CAN 2021: Comment les Éléphants ont effrayé leurs supporters

Vraiment pas facile de suivre un match des Éléphants de Côte d'Ivoire. Surtout quand les poulains du sélectionneur Patrice Beaumelle sont engagés dans une compétition internationale majeure comme la Coupe d’Afrique des Nations de football.

Éléphants incertains, supporters dubitatifs

La Côte d'Ivoire, pour son entrée dans la Coupe d’Afrique des Nations, a assuré l’essentiel dans le groupe E, face à la Guinée Équatoriale, ce mercredi 12 janvier à Douala.

“Nonnnnnnnn éléphant donne migraine même”. À l’instar de cette exclamation de désolation d’une internaute hier soir sur Facebook, des milliers de supporters des Éléphants de Côte d'Ivoire ont difficilement vécu la rencontre Côte d'Ivoire-Guinée Équatoriale du mercredi 12 janvier à Douala. Des centaines de commentaires de ce genre ont été relayés sur les réseaux sociaux au pic de ce match morose livré par Habib Maïga, Franck Kessié, Sébastien Haller et les autres.

Les Ivoiriens étaient loin de s’imaginer que l'unique but victorieux des Éléphants, venu seulement à la 5e minute de jeu, allait faire place à 85 longues minutes faites de palpitations et de migraines qui ont failli exposer à un risque élevé de crise cardiaque certains supporters.

Hommes, femme, enfants, adultes ou vieillards ont subi les ratés des pachydermes tout au long de la rencontre. En effet, la Côte d'Ivoire a rapidement pris l'avantage grâce à un but signé Max-Alain Gradel, dès l’entame du jeu après le coup d’envoi de la rencontre donné par l’arbitre marocain Redouane Jiyed.

Max-Alain Gradel hérite du ballon et, d'une frappe limpide, propulse le cuir dans la lucarne (0-1, 5e). Manuel Sapunga, le portier équato-guinéen, ne peut rien faire.

Puis c’est la débandade dans le milieu de jeu des Ivoiriens avec des attaquants mal inspirés. À la 37e minute, grâce à des passements de jambes bien réalisés, Basilio Ndong élimine Maïga et centre puissamment, mais le portier ivoirien Sangaré repousse d’une main ferme, juste devant Nsue.

Trois minutes plus tard, Simon Deli stoppe de la main, certes involontairement, une reprise de la tête d’Emilio Nsue. Mais l'arbitre ne bronche pas et siffle la mi-temps à la 47e.

Du retour des vestiaires, Basilio Ndong centre devant le but de Badra Sangaré : Deli écarte le danger, juste devant Nsue. Le ballon revient sur Machin, qui décale Salvador : la frappe du joueur de Fuenlabrada est dévissée, et fuit le cadre du but de Sangaré.

Malgré les changements chez les Éléphants avec l’entrée de Serey Dié, de Wilfried Zaha et de Nicolas Pépé, la pression équato-guinéenne ne faiblit pas. Nsue manque la balle d’égalisation ! Parti en profondeur, le capitaine équato-guinéen tente d’ouvrir son pied, mais bute sur Badra Ali Sangaré.

À moins de vingt minutes de la fin du match, Nicolas Pépé envoie une tentative dans les nuages après un rush de Ghislain Konan auparavant, qui avait échappé à tous les tacles équato-guinéens pour adresser un centre vers l’ancien Lillois.

Même son de cloche dans les arrêts de jeu. Zaha proche du break, l'attaquant de Crystal Palace s’amuse avec Obiang puis s’ouvre une fenêtre de tir. Le ballon passe de peu à côté du poteau droit de Sapunga.

On comprend à présent ce supporter ivoirien qui a vite pris la tangente quelques jours avant cette rencontre pour s'aligner derrière la sélection tunisienne. “Cette année je ne veux pas encore migraine d’éléphant ! Allez Tounsiiii (Tunisie), s’ils perdent je vais chez le Sénégal, après je vais improviser ! Tant qu’on me dit pas éléphant est en finale je supporte pas. On va se contenter d’Olivia Yace !!”, avait-il ironisé.

Les supporters ivoiriens qui sont très attachés à leur équipe ressentent le plus grand stress physiologique lorsqu'ils regardent un match. Les plus courageux se préparent bien avant le match: “J’ai déjà Doliprane, il me reste quoi pour regarder le match des éléphants???”, s’interrogeait ce supporter sur la toile.

Mais l’essentiel a été fait et ce succès permet aux hommes de Patrice Beaumelle de prendre la tête du groupe E de la CAN-2022 et de mettre la pression sur l'Algérie après sa contre-performance contre la Sierra Leone.