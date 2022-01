Éléphants : Lato Crespino fait les éloges de Badra Ali

Très brillant lors du premier match des Éléphants à la CAN 2021, le gardien de but ivoirien Badra Ali Sangaré a reçu les félicitations de Lato Crespino.

Lato Crespino ‘’Je vous dis de dormir en paix, Badra Ali est un très bon gardien’’

Le portier numéro un des Éléphants, Sylvain Gbohouo, est l’un des grands absents dans le camp ivoirien à la CAN 2021. Il a été suspendu par la FIFA, car il a été déclaré positif à un test antidopage.

Suite à cette décision, de nombreux Ivoiriens s’interrogeaient sur le choix de celui qui allait remplacer l’ancien portier du Séwé Sports de San Pedro dans les buts des Éléphants durant cette grande messe du football africain.

Pour l’entrée en lice de la Côte d’Ivoire face à la Guinée Équatoriale, Patrice Beaumelle a finalement fait le choix de Badra Ali Sangaré. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a véritablement rassuré le public sportif ivoirien. En plus d’avoir affiché une grande sérénité dans les buts, il a réalisé certains arrêts qui ont permis aux Éléphants de conserver leurs avantages au score.

Notamment à la 65e minute, l’attaquant équato-guinéen, Emilio Nsue, parti dans le dos dans la défense ivoirienne, s’est présenté seul face à Badra. Mais le gardien des Éléphants a remporté son duel en se couchant parfaitement côté ouvert.

À la fin de cette rencontre, il a été félicité par de nombreux Ivoiriens dont le chanteur zouglou, Lato Crespino qui a tenté de présenter brièvement Badra Ali Sangaré. ‘’ Badra Ali est le gardien de la troisième promotion de l'académie Jean Marc Guillou (le gardien de la promo de Gervinho). Nous avons fait la même formation avec Kolo, Baky, Boka, Salomon Kalou, Aruna Dindané et autres. Juste le présenter à ceux qui ne le connaissent pas et vous dire de dormir en paix. C'est un très bon gardien de but formé depuis l’âge de 10 ans‘’, a posté l'ex-pensionnaire de l’Académie Mimosifcom.