Can 2021: Le Cameroun étrille l’Ethiopie 4-1 et file en 8e de finale

Les Lions indomptables du Cameroun sont en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) après leur deuxième sortie ce jeudi 13 janvier, face à l’Ethiopie.

Le Cameroun valide son billet pour les 8e avec deux doublés de Toko Ekambi et Aboubakar

Vainqueur de l'Ethiopie (4-1) jeudi à Yaoundé, quatre jours après avoir renversé le Burkina Faso en ouverture, le Cameroun est la première sélection qualifiée pour les 8e de finale de la CAN. Le pays hôte a fait la différence grâce à deux doublés de Karl Toko Ekambi et Vincent Aboubakar.

C’est en seconde période que le Cameroun s'assure la victoire après un doublé de Vincent Aboubakar en moins de trois minutes et un somptueux but de Toko Ekambi. Le lyonnais élimine deux adversaires d'un crochet saisissant, et termine le travail d'une frappe rasante au premier poteau.

Après sa victoire (2-1) contre le Burkina Faso en match d’ouverture ce dimanche 9 janvier, le pays hôte a confirmé ses bonnes dispositions en s’imposant 4-1 face aux Walya. Ils sont d’ores et déjà qualifiés pour le prochain tour.

Désorganisée, l'Ethiopie étaient en train d'exploser, à la traine désormais derrière où les Camerounais se font plaisir.

À la pause, les Lions Indomptables étaient pourtant tenus en échec à domicile par une surprenante équipe d’Éthiopie. Hotessa a ouvert le score dès la 4e minute pour les Walya sur un centre parfait de Gebremichael. Après l’égalisation express de Toko Ekambi (8’), le Cameroun a continué de concéder des occasions et a pu compter sur la vigilance d’Onana, décisif à deux reprises.

En seconde période, le capitaine Aboubakar a encore joué le rôle du sauveur en inscrivant un doublé express. Déjà double buteur face au Burkina Faso, il a prouvé ses qualités de finisseur pour donner deux buts d’avance aux siens (52’, 55’).

Toko Ekambi a ensuite imité son capitaine en y allant, lui aussi, de son doublé (68’). Le Cameroun est donc déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition. De son côté, l’Éthiopie est très mal embarquée et devra compter sur un concours de circonstances pour figurer parmi les meilleurs troisièmes.