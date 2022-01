France : Cluster Digital Africa lance le Programme Entrepreneurs à Impact

Porté par le Cluster Digital Africa, la ville de Lille accueille le 29 janvier 2022 le Programme « Entrepreneuriat pour tous », une journée dédiée aux entrepreneurs et porteurs de projets de la diaspora africaine en France.

Cluster Digital Africa, des solutions concrètes aux défis des entrepreneurs de la diaspora

Lille, capitale des Hauts-de-France, une région du nord de la France, abritera la prochaine étape du programme Entrepreneurs à Impact dénommé « Entrepreneuriat pour tous ». Les activités se dérouleront de 15 h à 18 h dans un lieu qui reste à déterminer dans le centre-ville.

Le Conseil présidentiel pour l’Afrique du Cluster Digital Africa qui a réuni le “PassAfrica” et “Meet Africa” autour de l’ambitieux projet, entend apporter des solutions concrètes aux entrepreneurs de la diaspora partout en France.

L’objectif de ce programme est d'accroître l’essor économique et social des femmes et des hommes entrepreneurs en leur permettant de devenir financièrement indépendants.

Le programme établi permettra notamment aux participants d’améliorer la conduite de leurs activités, de créer des emplois et de la valeur ajoutée, de développer les compétences et les ressources nécessaires à la création d’entreprises innovantes et durables.

Le coordonnateur du CPA Wilfrid Lauriano do Rego aux côtés d’entrepreneurs lillois, tels que les fondateurs des Tontons Afros, Jeannine Fischer la créatrice de Wawa L'asso ou encore Abderrahim Taoufikallah, le fondateur de FeedMi France.

Stimuler la force entrepreneuriale des jeunes Africains permettra de créer des entreprises modernes, novatrices et attractives, d’accroître la compétitivité de ces entreprises au niveau mondial et régional et d’attirer des investissements tant nationaux qu’étrangers et de diversifier le profil des investisseurs.

Le Cluster Digital Africa ambitionne de réunir les acteurs africains, européens, et internationaux, des secteurs publics, privés, de la société civile et des bailleurs de fonds autour des problématiques de la société. L’objectif est de faire de cette initiative une plateforme de choix pour le lancement d’entreprises compétitives au niveau international sur le sol africain.