Football : L’Algérie va abriter le CHAN 2023 et de la CAN (U17)

L'Algérie accueillera le Championnat d'Afrique des nations (CHAN) du 8 au 31 janvier 2023 et la CAN U17 du 8 au 30 avril. Quant à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN), se tiendra en Côte d'Ivoire du 23 juin au 23 juillet 2023, annonce la Confédération africaine de football (CAF).

Le CHAN 2023 prévu en Algérie

L'instance dirigeante du football africain a communiqué les dates de la tenue des compétitions continentales de 2023 alors que la CAN 2021 reportée en 2022 bat son plein au Cameroun.

Ainsi, la Coupe d’Afrique des Nations de football aura lieu du 23 juin au 23 juillet 2023 dans les villes d'Abidjan, Bouaké, Korhogo, San-Pédro et Yamoussoukro.

Le tirage au sort du tour préliminaire des qualifications à la CAN 2023 va être effectué le 21 janvier prochain à Douala au Cameroun, en marge de la CAN 2021, précise la CAF.

Par cette décision de tenir la CAN en été, la CAF règle ainsi la réserve des clubs européens qui étaient très réticents à l'idée de libérer leurs joueurs au milieu de la saison pour cette CAN 2021. Malgré les fortes températures à cette période de l'année, la CAF a décidé que la 34e édition de la compétition se fera à la fin des championnats européens, comme c’est déjà le cas pour l’Euro ou la Copa América.

Par ailleurs, la Fédération algérienne de football (FAF) a confirmé, mercredi sur sa page Facebook, les dates de la septième édition du Championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux de football (CHAN) et la Coupe d'Afrique des nations des moins de 17 ans (U17), prévus en Algérie durant l'année 2023.

Le CHAN 2022, compétition réservée aux joueurs évoluant dans les championnats nationaux, se tiendra du 8 au 31 janvier. La compétition a été reprogrammée pour l'année 2023 à cause de la pandémie de Covid-19. La CAN des U17 se déroulera du 8 au 30 avril de la même année.

Attribuée à l'Algérie en septembre 2018, la 7e édition du CHAN se jouera dans quatre stades, à savoir le 5-juillet-1962 d'Alger, le stade olympique d'Oran, le 19-mai-1956 d'Annaba et le Chahid-Hamlaoui de Constantine.