Ervé Siaba (président de l'EFYM) : ''Je n'ai jamais insulté Didier Drogba''

Le président de l'EFYM, Ervé Siaba, a apporté des précisions sur les propos foudroyants à l'encontre de Didier Drogba qui lui ont été attribués sur les réseaux sociaux.

Ervé Siaba : ''Je respecte Didier Drogba comme il me respecte''

"Ce n'est pas la FIF qui construit les stades, ce n'est pas la FIF qui paye les primes des Éléphants ou les salaires des footballeurs de nos différents clubs. La FIF ne donne que des subventions qui ont évolué au fil du temps grâce au président Sory Diabaté. Le football ivoirien n'a pas besoin de quelqu'un dont la photo est sur le téléphone de la reine d'Angleterre ou de quelqu'un qui crée des émeutes dans le désert mais nous avons plutôt besoin d'un visionnaire, d'un rassembleur d'un leader comme Sory Diabaté". Tels sont les propos qui ont été attribués au président de l'Ecole de Football Yeo Martial (EFYM), Ervé Siaba. Des propos qui se sont répandus comme une trainée de poudre sur les réseaux sociaux, suscitant une fracassante réaction de plusieurs internautes qui ont copieusement lynché le président de l'Efym.

Cette situation a poussé Ervé Siaba à monter au créneau afin de dire sa part de vérité sur cette affaire. Le président de club a clairement indiqué qu'il n'est pas l'auteur des propos mentionnés ci-dessus.

''Des personnes dont j'ignore l'esprit m'attribuent des propos à l'égard de Didier Drogba. Des propos que j'aurais tenu pour insulter Didier Drogba. Je n'ai jamais insulté Didier Drogba et je ne vais jamais l'insulter. Que ces personnes me montrent les vidéos audio et sonores de ces propos. Je respecte Didier comme il me respecte. Je vais saisir la police pour porter plainte contre ceux qui me prêtent ces propos. Nous sommes dans une période de CAN et restons soudés pour soutenir les Éléphants " à confié Erve Siaba au journaliste Dou Nicaise.