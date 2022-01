Côte d'Ivoire : Un Ivoirien propose une application innovante

En Côte d'Ivoire, une application pour faciliter la vie de nombreux ivoiriens à la recherche d’un prestataire de services, vient de voir le jour. Il s’agit de l’application ‘’katia.ci’’ qui a été présentée à la presse, le vendredi 14 janvier 2022 à Abidjan.

Côte d'Ivoire : Une application pour faciliter la vie aux Ivoiriens

Il se trouve parfois qu’un citoyen lambda est confronté à des situations compliquées à la maison, dans son lieu de travail, en voyage, etc. Celui-ci ne sait même pas à quel saint se vouer. Il panique souvent et c’est difficile pour lui de trouver dans l'extrême urgence, par exemple, un mécanicien, un plombier, un électricien, un infirmier, un dentiste et un menuiser pour l’aider. Et en victime résignée, il est obligé d’attendre pendant des jours pour avoir quelqu’un pour le dépanner.

C’est pour résoudre ce problème qu'un jeune Ivoirien du nom de Jean-Philippe Lasme, a eu l’ingénieuse idée de mettre en place une application pour faciliter la vie aux populations. En effet, à la tête d’une startup dénommée LKM Digital, ce jeune informaticien a pensé, depuis 2017 et mis en ligne en octobre 2021, une application mobile appelée ‘’katia.ci’’, qui va normaliser la situation des Ivoiriens dans un bref délai, avec une géolocalisation d’une prestation à proximité.

Cette application citoyenne a été présentée à la presse, à des influenceurs et à des personnalités, le vendredi 14 janvier 2022 aux deux-Plateaux-Vallons. Fait marquant: l’accès et l’inscription sur l’application, sont entièrement gratuits en version Web, mobile et tablette. Depuis son lancement jusqu’à ce jour, 1 300 téléchargements ont été faits pour 500 inscrits.

Les particuliers et les professionnels qui veulent mettre à disposition leurs compétences, ont désormais ‘’katia.ci’’. L’application est disponible en téléchargement sur Google Play ou Appstore, pour avoir rapidement, partout en Côte d’Ivoire, un prestataire de service avec toutes ses coordonnées à disposition. L’artiste et homme de culture, Alain Taïlly, présent à la cérémonie, a vanté les mérites de cette application qui lui a permis d’avoir des contrats.