Agboville : La Jeune chambre internationale fait sa rentrée solennelle

La Jeune chambre internationale(JCI) Agboville a effectué le samedi 15 janvier 2022, sa rentrée solennelle, en présence d’une délégation du comité exécutif national et de représentants de plusieurs OLM (Organisation locale des membres) sœurs.

Cette cérémonie, qui marque le début officiel des activités de la mandature 2022, a été marquée par l’investiture de l’OLM Agboville, présidé par Jean-Philippe Lohouri et la prestation de serment de ces membres. « Le don d’ordinateurs aux lycées 1 et 2 d’Agboville, l’organisation d’une campagne de sensibilisation des motocyclistes au port du casque et la conférence sur la consommation de la drogue en milieu scolaire, sont des activités communautaires qui nécessitent beaucoup d’implication. Et, nous croyons que ce sont les grands défis qui nous attendent », a annoncé le 46e président exécutif de la Jeune chambre internationale Agboville.

La cérémonie était placée sous le signe de "l’unité autour des valeurs JCI". Les jaycées du chef-lieu de l’Agnéby-Tiassa ont pris solennellement l’engagement de remplir leurs fonctions en posant des actes conformes à la philosophie et à la constitution de la jeune chambre internationale.

Bien avant, Koné Kaniza Ismaël, vice-président exécutif national de la JCI-Côte d’Ivoire, en charge de la région A dont fait partie Agboville, a déclaré : « Notre présence ici, répond au fait d’accompagner, de soutenir et d’encadrer toutes les organisations locales dans la réussite de leur mandat ». C’est pourquoi le représentant du président du comité exécutif national 2022, le sénateur Armand Assi, a invité les membres de l’OLM Agboville, à travailler en équipe tout en valorisant les ressources de tout un chacun.

Le président de la cérémonie Gnanagbé Zachée a, quant à lui, exhorté les jaycées à faire de la JCI Agboville, un modèle. « Les jeunes doivent adhérer massivement à JCI, car c’est la seule école qui forme les leaders de demain. Mieux, elle attend être le principal réseau mondial de jeunes citoyens actifs », a-t-il révélé.

Pour le parrain de la cérémonie, Christian Kpré Gnamien, la JCI reste une alternative au phénomène de congés anticipés. « La JCI est une organisation qui amène les jeunes au leadership, à prendre des initiatives et surtout les recadre. Et, aujourd’hui, avec les organisations comme la JCI, qui responsabilise la jeunesse, on peut freiner les ardeurs des élèves qui veulent aller plutôt en congés », a-t-il soutenu, appelant ses filleuls à plus de courage et de motivation.

Tizié TO Bi

Correspondant régional