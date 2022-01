Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du lundi 17 janvier 2022

La titrologie ou la revue de presse de ce lundi 17 janvier est très variée. Plusieurs thèmes ont été traités par la presse ivoirienne.

Dans la titrologie du lundi 17 janvier 2021, des quotidiens sont revenus sur les propos du ministre Philippe Legré demandant au président Alassane Ouattara de se présenter à la présidentielle de 2025. ''Velléités de candidature de Bedié, le Bas-Sassandra appelle Ouattara à se présenter à la présidentielle de 2025 '', lit-on à Une du quotidien Le Jour Plus. Sur le même sujet, L'inter rapporte des propos du ministre Philippe Legré. ''On ne laissera pas Ouattara aller à la retraite. En 2025, il sera candidat pour continuer(...) des gens plus vieux que lui sont encore là'', a déclaré le cadre du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).

Les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et les États-unis ont été évoquées dans la titrologie de ce lundi. Le Patriote barre à sa une : ''Par la voix de Kandia Camara, Ouattara invite Joe Biden en Côte d'Ivoire". Même son de cloche pour Soir Info qui mentionne à sa première page que ''Kandia donne la position de la Côte d'Ivoire aux États-unis''.

Pour sa part, Le Matin explique "comment Gbagbo et Bedié manœuvrent contre la paix''. Le Mandat mentionne à sa page d'accueil : '' Reprise de la 5e phase du dialogue politique, la balle est dans le camp de l'opposition. Ce qui va se passer le jeudi. '' L'Avenir nous révèle que "des hommes de Gbagbo vendent leur ''expertise '' au Mali ''.

En sport, la presse ivoirienne est revenue sur le match nul (2-2) entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. ''CAN 2021/ Côte d'Ivoire- Sierra Leone (2-2) quel cauchemar''? lit on à la Une de Le Sport quand Supersport pointe à sa une ''Une badaranada retarde la qualification des Éléphants''.

