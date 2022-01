Deux semaines après Max Gradel, Sangaré Badra Ali perd son père

Après la grosse mésaventure de ce dimanche face à la Sierra Leone, le gardien de but des Éléphants de Côte d'Ivoire, Sangaré Badra Ali vient d'être frappé par un terrible malheur. Le portier des Eléphants a perdu son père.

Un malheur s'abat sur Sangaré Badra Ali, le portier des Éléphants

Le gardien des Eléphants de Côte d'Ivoire, Sangaré Badré Ali, devenu titulaire suite à la suspension de Gbohouo Sylvain, a montré de belles dispositions durant cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2021). Très serein dans les buts, il a réalisé des arrêts très décisifs. Mais ce dimanche contre la Sierra Leone, il a commis une erreur fatale qui a privé la Côte d'Ivoire d'une victoire précieuse. Blessé au genou sur cette fameuse action, Badra Ali a rassuré qu'il se porte bien.

Mais ce matin, il a annoncé une très mauvaise nouvelle. ''C'est avec une grande tristesse, que j'ai appris dans la nuit d'hier à aujourd'hui, le décès de mon père... Dieu dans sa grande bonté, a bien voulu le rappeler auprès de lui... Malgré la douleur qu'occasionne cette énorme perte, je me battrai sur le terrain pour lui rendre hommage et lui faire plaisir depuis là haut... La mort n'arrête pas l'amour, repose en paix papa '', a écrit l'ex-pensionnaire de l'Académie MimoSifcom.

Sangaré Badra Ali a ensuite posté une photo de son défunt père en y ajoutant le commentaire suivant. '' Je suis tombé hier soir, je me suis levé, ce matin, c'est toi qui est tombé et tu ne pourras jamais te relever. Qu'Allah t'accepte à ses côtés... tu vas me manquer '', s'est exprimé le gardien de JD Stars en Afrique du Sud.

Il faut rappeler qu'un autre joueur de la sélection ivoirienne, Max Alain Gradel, a été frappé par le décès de son père alors qu'il était en pleine préparation de la CAN.