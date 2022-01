Belmadi prévient : “L'Algérie va tout donner contre la Côte d'Ivoire"

L’Algérie est au bord de l’élimination incroyable défaite face à la Guinée Equatoriale en Coupe d’Afrique des Nation (CAN). Son sélectionneur Djamel Belmadi cherche la réincarnation avec les Eléphants de Côte d'Ivoire, dans un Groupe E qui brille par son lot de surprises depuis le début de la compétition.

L’Algérie n'envisage pas de quitter la CAN, selon Djamel Belmadi

Le "Nzalang Nacional" a surpris l'Algérie, championne d'Afrique en titre, dimanche à Douala, pour son deuxième match dans la Coupe d’Afrique des Nations 2021. “On va tout donner contre les Eléphants de Côte d'Ivoire", a promis le sélectionneur des Fennecs, Djamel Belmadi.

"Avoir un point sur six ce n'est évidemment pas ce qu'on avait envisagé. Bien sûr nous n'envisageons pas de quitter cette compétition. On va tout donner”, prévient-il.

“Je crois en ce groupe. La Côte d'Ivoire est une grande équipe, une grande nation du football, mais c'est notre situation à nous qui compte. Le fait de rentrer dans ce match avec un point après deux matches. Il faudra marquer un but, car si on ne marque pas ça devient difficile. Moi j'y crois, tant que je ne suis pas mort, il y a de l'espoir”, espère le sélectionneur.

Avec cette victoire, la Guinée Équatoriale met fin à la série de 35 matchs d'affilée sans défaite pour l'Algérie, à seulement deux rencontres du record de l'Italie.

Pour le sélectionneur algérien, les Fennecs se sont battus comme ils le pouvaient, mais la malchance, la maladresse étaient au rendez-vous.

“On peut palabrer, expliquer des heures, mais le ballon ne voulait pas entrer au fond”, reconnaît le patron du banc des Fennecs.

"On va dire qu'après une grande période de vaches grasses (35 matches sans défaite, NDLR), on vit aujourd'hui une période de vaches maigres. On a poussé, poussé, et poussé dans les dernières minutes. Il y avait une équipe qui était venue défendre avec envie, qui se projetait vers l'avant avec détermination pour marquer. Ils ont eu de la réussite, avec tout le respect que j'ai pour la Guinée Equatoriale. Nous, nous avons eu de la malchance, la maladresse aussi. C'est comme ça dans le football”, a confié Belmadi en conférence de presse après le match.

L'Algérie est dernière d'un groupe plein de surprises : la Côte d'Ivoire compte 4 points, la Guinée équatoriale 3, et la Sierra Leone 2, après avoir égalisé à la dernière seconde contre les Éléphants sur une erreur du gardien ivoirien (2-2).

Avec un seul petit point, l'Algérie est obligée de battre la Côte d'Ivoire, sinon, elle rentre à Alger bien plus tôt que prévu.