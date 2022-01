CAN : le Burkina Faso en 8emes dans la douleur, le Cameroun accroché

Le Burkina Faso et le Cameroun sont qualifiés pour les huitièmes de finale, le Cap-Vert dans l'attente, c’est le point du groupe A de la Coupe d'Afrique des nations 2022.

Le Cap-Vert peut encore réjoindre le Cameroun et le Burkina Faso en huitièmes

Défait d'entrée par le Cameroun (2-1) puis victorieux contre le Cap-Vert (1-0), le Burkina Faso s'est qualifié dans la douleur en obtenant le match nul face à l'Éthiopie (1-1), ce lundi, lors de la dernière journée du groupe A de la CAN.

Le Cameroun qui s’offre la première place du groupe, a également fait match nul contre le Cap-Vert (1-1). Le Cameroun avait pourtant pris le match par le bon bout en dominant largement la première période. Déjà meilleur buteur de la compétition, Vincent Aboubakar récompensait les efforts camerounais en inscrivant son cinquième but de la compétition juste avant la pause profitant d’un ballon mal dégagé dans la surface du Cap Vert (1-0, 39’).

Après ce but, les hommes d’Antonio Conceicao reculaient. Pris dans leur dos, les défenseurs camerounais voyaient Garry Rodrigues conclure un centre d’une superbe « Madjer » pour inscrire sûrement le but de la compétition pour l’instant. Ce nouveau but encaissé par les Camerounais montrait une nouvelle fois la friabilité de leur défense à trois qui a encaissé un but lors de chacun de ses trois matches.

Le Cap-Vert a obtenu le match nul grâce à un penalty de Garry Rodrigues (1-1, 53e) et peut encore espérer se qualifier en faisant partie des meilleures troisièmes. De leur côté, les Camerounais ont fini à la première place de leur groupe.

Le classement du groupe A

1. Cameroun 7pts

2. Burkina Faso 4pts

3. Cap Vert 4pts

4. Ethiopie 1pt