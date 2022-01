Olivia Yacé exprime sa reconnaissance à Dominique Ouattara

La reine de la beauté ivoirienne, Olivia Yacé, accompagnée de ses dauphines, a été reçue en audience ce lundi par le chef de l'État Alassane Ouattara et son épouse.

Olivia Yacé et ses dauphines chez le couple Ouattara

La finale du concours de beauté Miss Monde 2021, initialement prévue dans la soirée du jeudi 16 décembre 2021 à Porto Rico, a été reportée au 16 mars 2022.

Une décision prise après que plusieurs reines de beauté, dont Olivia Yacé, ont été testées positives à la covid- 19. De nombreux Ivoiriens ont été déçus, car convaincus que la représentante ivoirienne, perçue comme l'une des grandes favorites de ce concours serait élue Miss Monde 2021.

De son côté, la Miss Côte d'Ivoire 2021 dit avoir apprécié cette aventure et espère revenir en pleine forme le 16 mars prochain .''J’ai apprécié chacun de ces moments passés en compagnie de mes sœurs du monde. Il est maintenant temps de se dire au revoir, mais ce n’est que partie remise, car nous nous retrouverons très bientôt par la grâce de Dieu. Je vous souhaite à toutes de très belles fêtes de fin d’année et à très vite'', avait posté la fille du maire Jean-Marc Yacé sur sa page Facebook.

Rentrée finalement à Abidjan après quelques jours d'isolement, Olivia Yacé se prépare tout de doucement pour ledit concours. Cependant, force est de constater qu'elle bénéficie toujours du soutien des autorités ivoiriennes et plus principalement du président Alassane Ouattara et son épouse. En effet, Olivia Yacé et ses dauphines ont été reçues ce lundi par le couple présidentiel. À l'issue de cette rencontre, la plus belle fille de Côte d'Ivoire a exprimé sa reconnaissance à la Première dame, Dominique Ouattara.

''Je me sens honorée d'avoir été reçue aujourd'hui par la Première dame de la République de Côte d' Ivoire, madame Dominique Ouattara, marraine du concours Miss Côte d’Ivoire. Cette estime qui m'a été manifestée, non seulement à moi, mais aussi aux deux dauphines, au COMICI et à ma famille est une énième matérialisation de l'intérêt que la Première dame porte à cette compétition et de son souci de contribuer à la promotion du label ivoirien. Cette audience fut aussi l'occasion d'exprimer, à titre personnel, ma reconnaissance pour son soutien lors de ma mise au vert à Porto Rico. Chère marraine, soyez-en remerciée ! '', a posté Olivia Yacé sur sa page Facebook.