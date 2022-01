Debordo clashe Patrice Beaumelle: ''Tes choix tactiques sont nuls''

Debordo Leekunfa s'est transformé en un véritable coach de football après le match nul des Éléphants de Côte d'Ivoire contre la Sierra Leone. Il a même fait des propositions au sélectionneur Patrice Beaumelle, avant le match de ce jeudi contre l'Algérie.

Debordo Leekunfa : ''On te demande juste de mettre des joueurs qui ont faim ''

Les Éléphants de Côte d'Ivoire affronteront les Fennecs d'Algérie ce jeudi dans le cadre de la 3e journée des phases de poule de la CAN 2021. Les Ivoiriens, premiers de la poule E, auront en face d'eux les champions en titre, qui doivent impérativement gagner ce match au risque de se voir éliminer dès le premier tour. Une rencontre qui s'annonce donc décisive.

À cet effet, le chanteur coupé décalé Debordo Leekunfa a envoyé un message au sélectionneur des Éléphants. Comme bon nombre d'observateurs, l'ex-meilleur ami de feu DJ Arafat n'approuve pas du tout les choix du technicien français.

''Monsieur Beaumelle le 20 janvier, c'est dans 3 jours ! L’Algérie est dos au mur, figure-toi que tu as réellement du pain sur la planche, ils iront à la guerre comme à la guerre. Prépare psychologiquement le mental de tes joueurs surtout de tes défenseurs qui tremblent déjà quand ils entendent Algérie'', a indiqué Debordo Leekunfa avant de faire des propositions au successeur de Kamara Ibrahim.

''Tes choix tactiques sont nuls. Evrard Crespo et ️Karim Konaté t'ont fait quoi au juste ? Apporter une fraîcheur en attaque encore, c'est trop te demander ? On a tous vu que Pépé a cessé de jouer, malgré son but faute de souffle. Seri Michael n'est pas constant. S'il a trop assuré, c'est pendant 10 minutes. Après, il se cache, il fuit le jeu toutes ses passes sont en défense. Kessié, je t'informe cher Beaumelle, le pays ne veut plus le sentir ! Donne la chance aux autres s'il te plait. Tes milieux préférés sont très poisseux. Tant que dans ton 11 de départ, il y aura des milieux comme Seri et Kessié, tu auras que du regret ! Aucune alimentation vers l’attaque, cest m*rdique '', a lancé Debordo Leekunfa.

Le Mimi demande juste à Patrice Beaumelle "de mettre des joueurs qui ont faim de victoire, qui ont du caractère, audacieux, orgueilleux". "S'il te plait, fait revenir le petit Maïga, le latéral droit du premier match contre la Guinée. Aurier a pris 2 buts dans son couloir, on veut plus de lui. Il n'est pas concentré. Redonne le brassard à Serey Die, fais-le débuter, s'il refuse, donne à Max Gradel '', a recommandé l'artiste.

Poursuivant, Debordo Leekunfa a également proposé deux classements au sélectionneur Patrice Beaumelle. ''Si tu veux gagner contre l’Algérie, je te conseille ces 2 formations et schémas tactiques ci-dessous. Sinon toi et tes criquets, préparez-vous à rentrer au pays '' a-t-il conclu.