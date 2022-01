Musique : Jamallad parle d'amour à travers "Sharing Your Love"

De son vrai nom Kouassi Kouadio Lucien, Jamallad est un chanteur de reggae ivoirien basé aux États-Unis. Avant la sortie de son prochain album, l'ancien pensionnaire de l'Institut national des arts (INA) présente son nouveau single "Sharing Love".

Jamallad engagé pour l'amour

Depuis le CEG de M'bahiakro, une localité du centre-est de la Côte d'Ivoire, Kouassi Kouadio Lucien a une véritable passion pour la musique. Déjà à cette époque, Jamallad (rassemblement du peuple en langue locale andoh de Côte d'Ivoire) flirte avec la musique folk. Sous la direction de sa première professeure de musique Lisa Sammet, le jeune Lucien plonge dans ce genre musical qui a émergé au début du 20e siècle.

Dans les années 1980, Jamallad débarque à Abidjan. Inscrit à l'Institut national des arts (INA), il continue de vivre sa passion. Kouadio Lucien passe quatre ans dans ce creuset de l'art et se forge un talent. Plus tard, grâce à une bourse d'études en musique et liberal arts, l'ex-pensionnaire de l'INA s'envole pour les États-Unis et pose ses valises au campus universitaire de Moravian.

Influencé par Bob Marley, Peter Tosh, mais également Michael Jackson et le groupe anglais Def Leppard, Jamallad trace sa propre voie en mixant savamment le reggae, la pop, la musique folk et la musique afro pop. Il n'est pas indifférent à la musique de Manu Dibango, Bob Dylan et Gordon Lightfoot. Loin de sa terre natale, le chanteur garde son intérêt pour l'Afrique et en particulier la Côte d'Ivoire. Basé à Los Angeles, il fait des tournées au pays de l'Oncle Sam et exporte même son talent en Hawaï.

Pour l'année 2022, Jamallad se signale avec la chanson "Sharing Love", un titre qui annonce son prochain album. Deux autres singles sont prévus avant la sortie du disque. Il faut rappeler que ce passionné de musique dispose d'un album dénommé "Global Citizen", sorti en 2008. L'artiste avait déjà sorti un single baptisé " Haleakala".