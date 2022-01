Blé Goudé explique pourquoi il refuse de rejoindre Gbagbo au PPA-CI

L'ex-leader des jeunes patriotes, Charles Blé Goudé, ne rejoindra pas, pour l'heure, le Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI), comme l'aurait souhaité son mentor politique Laurent Gbagbo et certains de ses inconditionnels.

Charles Blé Goudé : "On ne peut pas me dire : comme ton mentor a créé un parti politique, va-y, milite-y"

Face aux responsables de la plateforme politique EDS, en août 2021, l'ancien président Laurent Gbagbo, revenu d'exil deux mois plus tôt, avait invité l'ensemble des formations politiques proches de lui, à le rejoindre dans son projet de création d’un nouveau parti. Mais, Charles Blé Goudé rejoindra-t-il Laurent Gbagbo au sein du PPA-CI, une fois de retour au bercail ? L'ex-leader des jeunes patriotes, a répondu à cette préoccupation dans une interview accordée à la Radio de la paix.

Le président du COJEP dit vouloir "pour le moment, assumer sa différence", précisant qu' un parti politique ne se crée pas avec "pour objectif, un partenariat". "On ne créé pas un parti politique avec pour objectif un partenariat. Un partenariat, il est stratégique ou il est tactique, mais un partenariat n’est pas une fin en soi", lâche Charles Blé Goudé. Avant de poursuivre : "On ne peut pas me dire : comme ton mentor a créé un parti politique, va-y, milite-y. Ce n’est pas comme ça que la politique marche. J’assume pour le moment mon droit à la différence", a tranché l'ex-codétenu de Laurent Gbagbo au pénitencier de Scheveningen à La Haye.

L'ancien général de la rue a toutefois rappelé que le COJEP, son parti, demeure un parti d'opposition et c'est logiquement que le COJEP et le PPA-CI sont dans le même camp. " Je ne suis pas membre du PPA-CI et le Cojep n’est pas pour le moment membre du PPA-CI", a-t-il tenu à préciser. À la différence de Laurent Gbgabo, de retour au pays depuis le 17 juin 2021, Charles Blé Goudé demeure coincé à La Haye, dans l'attente de la délivrance de son passeport.