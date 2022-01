Prissy la degameuse nage en plein bonheur ! Ce qui se passe

Après un mois de mariage, Blé Evariste Sebon a rendu un bel hommage à son épouse qui n'est autre que la comédienne Prissy la degameuse.

Evariste Sebon à Prissy la degameuse : ''Je suis heureux de t’avoir comme moitié''

En février 2021, les humoristes ivoiriens Prissy la degameuse et Le Magnific se sont retrouvés au cœur d’une vive polémique qui a suscité de nombreuses interrogations sur la toile. En effet, des images postées sur les réseaux sociaux montraient clairement les deux artistes en train de s’embrasser langoureusement. Plusieurs internautes ont tout de suite conclu qu’il existe une relation amoureuse entre nos deux artistes. Eh bien non ! Il s'agissait des images d'une vidéo publicitaire pour une marque de la place. Ce qui signifie donc que Le Magnific n'est pas en couple avec Prissy la degameuse dont le coeur est déjà pris.

En effet, l’humoriste et chorégraphe ivoirienne, par ailleurs chroniqueuse à l’émission « le Chœur des Femmes », diffusée sur Canal plus, a eu une demande en mariage des plus merveilleuses. Une demande en mariage en direct de l’émission qui a laissé la chroniqueuse et plusieurs téléspectateurs dans l’émotion. Quelques jours après cette romantique demande en mariage, nos deux tourtereaux ont célébré leur mariage coutumier et civil.

Depuis un mois donc, Blé Evariste Sebon nage dans le bonheur. Il a d'ailleurs rendu un bel hommage à sa charmante dulcinée via un post sur sa page Facebook.

" Ahu déjà ? Oui un mois déjà ! Quand on nage en plein bonheur on ne se rend pas compte du temps qui passe. ️Il y a 730 heures tu m’as intronisée roi de ton coeur et depuis un mois tu fais encore plus de moi ta priorité. Pour toi mes peines passent avant les tiennes, même malade tu oublies parfois ton mal pour prendre soin de moi. Waow quelle épouse exceptionnelle j’ai trouvée ? Je savais que tu étais une belle personne, mais chaque jour je te découvre encore et j’en suis émerveillé… Je suis heureux de t’avoir comme moitié *je t’aime pour celle que tu es ouiii mais je t’aime encore plus pour celui que je suis devenu. Heureux un mois de mariage à nous les BLE '' a écrit l'époux de Prissy.