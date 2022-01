Côte d'Ivoire: La star Didier Drogba annonce un mariage

Une bonne nouvelle pour Didier Drogba. Le conjoint de la ravissante Gabrielle Lemaire est apparu très heureux sur un post Instagram publié récemment.

Didier Drogba heureux

Considéré comme le fils de Didier Drogba, le footballeur professionnel né aux États-Unis, Collin Fernandez, qui a récemment représenté le Pérou au niveau des jeunes, a annoncé ses fiançailles dans une publication Instagram le 15 janvier 2022. Sa petite amie n’est autre que Ellie. Le jeune homme de 24 ans a partagé un panel de photos de sa demande en mariage. Sur les images, le couple apparaît tout sourire. Sous-titrant le message, le fiancé a écrit: "La santé pour toujours".

Une heureuse nouvelle qui a fait réagir l'ex-capitaine des Eléphants de Côte d'Ivoire. Ce dernier, considérant le jeune Collin Fernandez comme son fils, a fait savoir que cette formalisation de l’engagement, est un grand pas vers une vie de couple bien remplie. “Il a dit oui, félicitations mon fils”, a-t-il écrit tout joyeux en story sur son compte Instagram, après avoir préalablement posté une photo du couple.

Pour sa part, Didier Drogba, ex footballeur ivoirien qui a fait les beaux jours de Chelsea FC, entretient depuis plus de deux ans une relation amoureuse avec une dénommée Gabrielle Lemaire. Une information très secrète qui a fini par exploser au grand jour dans un enchaînement de situations. Ces nombreux événements ont contribué largement à mettre Gabrielle Lemaire sous les feux des projecteurs au point d’en faire l’un des sujets de discussion et de recherche favorie des ivoiriens et même au-delà. En décembre 2021, le couple s’est affiché publiquement au Théâtre du Châtelet de Paris, à la cérémonie du Ballon d’Or 2021.

De nationalité ivoiro-belge, Gabrielle Lemaire est surtout une femme en phase avec l’ère du temps. Elle occupe actuellement un poste de CEO dans l’agence ADA(Advertising and Africa Digital) du français Olivier Lombard.