Dao Gabala aux Ivoiriens: "N’utilisons pas les réseaux sociaux pour tuer"

Actuellement à Douala au Cameroun aux cotés des Eléphants de Côte d’Ivoire qui participent à la Can 2021, la présidente du Comité de normalisation de la Fif, Mme Dao Gabala, a lancé un message aux supporters ivoiriens. Ce qu’elle demande.

Can 2021: Avant le match de la Côte d'Ivoire contre l'Algérie, Dao Gabala lance un appel aux Ivoiriens

Dans une interview postée sur le site internet de la Fif (Fédération ivoirienne de football), Mariam Dao Gabala est revenue sur le match nul entre les Eléphants de Côte d’Ivoire et l’équipe de Sierra Leone. ‘’Ce que j’ai noté, c’est qu’on avait une belle équipe, une équipe pétrie de talent, mais qui ne finissait pas les actions. Vous avez fait le meilleur match avec de meilleures techniques, mais si vous ne marquez pas de but, cela donne ce goût d’inachevé. A la rencontre d’après match, ce que j’ai dit aux joueurs, c’est qu’on a besoin de « tueur ». On aurait pu « tuer » ce match à la première mi-temps. Ils ont été trop à l’aise. Si on est des guerriers, il faut qu’on apprenne à être à un moment donné, des « Tueurs » pour mettre toutes les chances de notre côté‘’, a indiqué Dao Gabala.

La présidente du Comité de normalisation de la Fif, s'est, par ailleurs, prononcée sur la brusque disparition du père du gardien de buts des Eléphants, Sangaré Badra Ali. ‘’ Vous savez, c’est très difficile d’annoncer une telle nouvelle à quelqu’un qui a déjà eu un choc psychologique avec un match où il se culpabilise déjà. Oui, j’ai vu Badra Ali. Je suis restée à côté de lui. Je l’ai trouvé en larmes, effondré. Il devrait comprendre qu’il n’est pas coupable et que c’est la volonté de Dieu. Il est souverain et Dieu sait ce qu’il fait. Quand un homme ou une femme perd son père, cela le met en position de responsabilité. C’est un peu ce que j’ai pu lui communiquer comme message. Comme on dit chez nous: « Yako et sois fort. Ton père est parti, mais il ne faudra pas qu’il soit parti pour de rien. Sois fort parce que l’équipe a besoin de toi. La famille a besoin de toi ». Et je pense que Badra l’a compris parce qu’il a demandé à revenir pour s’entrainer‘’, a rassuré Mme Dao Gabala.

Poursuivant, la présidente du Conor a lancé un message fort à l'endroit des Ivoiriens. ‘’Mon message à l’endroit des Ivoiriens est un message de solidarité et de cohésion. L’équipe a connu beaucoup d’adversités, mais pour qu’elle se forge une belle arme, il faut qu’elle soit capable, ensemble, de traverser ces adversités. On a eu la COVID-19. On a eu le décès du père de Max Alain Gradel, c’est maintenant le décès du père de Badra Ali. Dieu met sur nos chemins des difficultés pour qu’on apprenne à être fort et qu’on sorte de ces difficultés en étant fort. Le capitaine des Eléphants a rappelé que toutes ces difficultés ne sont pas vaines et qu’ils sont ici pour remporter la Coupe. Et, il faut qu’on retourne à Abidjan avec la Coupe. Je voudrais dire aux Ivoiriens que j’applaudis l’ouverture des médias, l’utilisation des réseaux sociaux. Mais, n’utilisons pas les réseaux sociaux pour tuer des individus. Je pense qu’on doit apprendre à utiliser les réseaux sociaux sans être méchants‘’, a soutenu Dao Gabala.